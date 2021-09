Gerucht: Apple Car gaat in 2024 in productie

Apple is in gesprek met meerdere fabrikanten voor de ontwikkeling van Apple Car. Volgens de laatste geruchten wordt in 2024 met de productie gestart.

Apple trapt het gas in: productie Apple Car in 2024

Apple houdt zich niet alleen bezig met het ontwikkelen van de iPhone. Volgens de laatste berichten is de techgigant ook voorbereidingen aan het treffen voor de productie van Apple Car in 2024. Hiervoor heeft Apple onlangs lopen buurten bij LG Electronics en SK Group. Daar komt nu ook een bezoekje aan Toyota bij, zo meldt DigiTimes.

Al in 2014 begon Apple aan het autoproject ‘Project Titan’. De ontwikkeling verloopt al jaren langzaam, maar nu lijkt er toch wat meer schot in de zaak te zitten. Een aantal jaar geleden werd nog gedacht dat Apple zich vooral ging richten op software voor zelfrijdende auto’s en CarPlay.

Nu er meer en meer grote namen (zoals Apple-topman John Giannandrea, van onder andere Siri) aan het project meewerken, is de verwachting dat Apple daadwerkelijk aan de slag gaat met een ‘auto voor consumenten’.

Het grote probleem bij elektrische auto’s is vaak de actieradius. Dit is de afstand die een auto met een opgeladen accu aflegt. Gemiddeld is dat zo’n 300 tot 400 kilometer. Apple lijkt ook voor dat probleem een antwoord paraat te hebben, want ze zijn bezig met een accu die ‘goedkoper is en een grotere actieradius heeft’.

Even afremmen

Apple volgt de elektrische auto-industrie met veel belangstelling, dat is zeker. Eind 2020 stapte bijvoorbeeld een voormalig Porsche-topman over naar Apple om te werken aan het mysterieuze project. Ook nam Apple een reeks start-ups over die zich bezighouden met (autonoom) rijden, zoals Drive.AI.

Het is echter afwachten of er daadwerkelijk in 2024 met de productie gestart kan worden. Er is wereldwijd nog steeds een tekort aan chips, waardoor de ontwikkeling verdere vertraging oploopt. Daarnaast heeft de bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo al eerder aangeven dat hij verwacht dat de lancering pas in 2028 plaatsvindt.

