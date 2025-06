Apple stopt AirDrop mogelijk in Europa (en dat is heel slecht nieuws)

Gebruik je regelmatig AirDrop? In dat geval hebben we slecht nieuws, want Apple stopt in Europa mogelijk met AirDrop. Dit is er aan de hand.

AirDrop

Heb je een iPhone, iPad, Apple TV of MacBook? Of hebben veel vrienden in je omgeving een Apple-toestel? In dat geval is AirDrop één van de handigste functies voor het delen en ontvangen van bestanden. Met AirDrop kun je foto’s, video’s en bestanden in de hoogste kwaliteit delen én ontvangen, zonder dat je een internetverbinding nodig hebt. AirDrop is alleen beschikbaar op apparaten van Apple, maar daar is de Europese Commissie het niet mee eens.

In de Europese Unie is de Digital Markets Act (DMA) sinds 2023 van kracht. Deze nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de digitale markt eerlijk en concurrerend blijft. Door de DMA kun je nu alternatieve webwinkels op je iPhone installeren en is de NFC-chip van Apple opengesteld voor derde partijen. Volgens de Europese Commissie is dat niet genoeg, want Apple moet AirDrop eveneens openstellen voor concurrenten.

Europese Commissie

Volgens de Europese Commissie moet Apple bepaalde iOS-functies openstellen om concurrentie een eerlijkere kans te geven. Eén van die features is AirDrop, daarom heeft de Europese Commissie Apple verplicht om AirDrop open te stellen voor derde partijen. Als dit gebeurt kun je AirDrop op veel meer toestellen gebruiken, ook als het geen iPhone, iPad of Mac(Book) is. In dat geval wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk om AirDrop op een Android-apparaat te gebruiken.

Daar is Apple het niet mee eens, waardoor het bedrijf in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de Europese Commissie. Apple weigert vooralsnog om AirDrop open te stellen voor derde partijen. De juridische strijd tussen Apple en de Europese Commissie duurt nu voort, waarbij het nog onduidelijk is of Apple uiteindelijk verplicht wordt om AirDrop beschikbaar te stellen voor concurrenten. De kans is klein dat het bedrijf daar alsnog aan zal toegeven.

Apple stopt AirDrop

Besluit de Europese Commissie dat Apple AirDrop toch moet openstellen voor concurrenten? In dat geval heeft het bedrijf een aantal opties. AirDrop kan inderdaad beschikbaar worden gesteld voor derde partijen, maar Apple kan er ook voor kiezen om te stoppen met AirDrop binnen de Europese Unie. Voor Europese gebruikers is AirDrop dan helemaal niet meer te gebruiken, zoals nu ook met een aantal functies van Apple Intelligence het geval is.

Het is goed mogelijk dat Apple voor de tweede optie kiest, omdat het bedrijf AirDrop als een exclusieve functie voor de iPhone, iPad, Mac(Book) en de Apple TV beschouwt. Dat zou slecht nieuws betekenen voor Europese gebruikers, die het dan zonder AirDrop zouden moeten doen. Andere functies als iPhone Mirroring en bepaalde onderdelen van Apple Intelligence werken hier eveneens niet, waar AirDrop dan bij zou komen. Het blijft afwachten het daadwerkelijk zover komt. Wil je geen ontwikkeling van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!