In de laatste bèta van de populaire chatdienst zit een opvallende nieuwe functie. Het lijkt erop dat WhatsApp een soort van AirDrop gaat krijgen.

WhatsApp gaat AirDrop-achtige functie naar je iPhone brengen

De functie werd getest in WhatsApp voor Android, maar lijkt nu ook naar de iPhone te komen. Je kunt hiermee bestanden delen via WhatsApp, zonder internetverbinding. Je moet dan wel in de buurt van elkaar zijn om de bestanden door te sturen.

Volgens de website WABetaInfo heeft de nieuwste bètaversie van Whatsapp voor iOS een functie ‘Nearby Share’. Hiermee kunnen gebruikers foto’s, video’s en documenten draadloos doorsturen naar vrienden in de buurt. Maar door beperkingen in iOS gaat de functie iets anders werken op iPhone dan op Android.

In de versie voor Android kan de app andere apparaten in de buurt automatisch detecteren. Bij de Airdrop-achtige versie van WhatsApp voor de iPhone moet je eerst een QR-code scannen om bestanden te delen. Een voordeel is wel dat het delen van bestanden werkt tussen iPhone en Android gebruikers. Dat maakt het delen van bestanden tussen verschillende smartphones in ieder geval een stuk makkelijker.

Op dit moment is de functie alleen in de bèta terug te vinden. Het is daarmee nogevv even de vraag wanneer de functie beschikbaar komt voor iedereen.

Naast de AirDrop-achtige functie voor WhatsApp is het bedrijf al enige tijd bezig om nieuwe functies te introduceren. Zo krijgt de chat-app binnenkort een optie om met een AI je foto’s te laten analyseren. Vervolgens kan de AI de foto ook nog voor je aanpassen door middel van een tekstprompt. Meer hierover lees je in het artikel: testfunctie van WhatsApp laat AI al je foto’s analyseren.

Daarnaast heeft WhatsApp nu een functie waarmee je altijd foto’s verstuurt in de beste kwaliteit. Zo voorkom je dat WhatsApp de beeldkwaliteit verlaagt en hoef je niet telkens de HD-knop aan te zetten.