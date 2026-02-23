Overzicht: deze 5+ nieuwe producten brengt Apple in maart 2026 uit

Volgens een nieuw gerucht brengt Apple in de eerste week van maart maar liefst 5+ nieuwe producten op de markt – we zetten ze voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt 5+ nieuwe producten uit in maart

Het nieuwe gerucht is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. In de laatste uitgave van zijn Power On-nieuwsbrief zegt hij dat Apple van maandag 2 maart tot en met woensdag 4 maart 2026 drie dagen lang productaankondigingen gaat doen. In totaal verwacht hij dat Apple 5+ nieuwe producten zal introduceren.

Een week geleden nodigde Apple journalisten en contentmakers uit voor een ‘Apple Experience’ in New York, Londen en Shanghai op woensdag 4 maart (om 15 uur Nederlandse tijd). Het is waarschijnlijk dat de deelnemers tijdens deze bijeenkomsten de nieuwe producten die Apple volgende week aankondigt, zelf kunnen uitproberen. De verwachting is dan ook dat Apple de 5+ nieuwe producten in de dagen daar aan voorafgaand zal presenteren.

Deze producten verwachten we

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat er een traditionele livestream van het Apple Event zal zijn. In plaats daarvan zullen de nieuwe producten vermoedelijk worden onthuld in een reeks persberichten op de Apple Newsroom-website. Deze 5+ nieuwe producten verwachten we:

Goedkopere MacBook : een 12,9-inch display, een versie van de A18 Pro-chip van de iPhone 16 Pro en een aantal vrolijke kleuren.

: een 12,9-inch display, een versie van de A18 Pro-chip van de iPhone 16 Pro en een aantal vrolijke kleuren. iPhone 17e : vier belangrijke upgrades ten opzichte van de iPhone 16e, waaronder een A19-chip, MagSafe, C1X-modem voor snellere 5G en N1-chip voor Wi-Fi 7.

: vier belangrijke upgrades ten opzichte van de iPhone 16e, waaronder een A19-chip, MagSafe, C1X-modem voor snellere 5G en N1-chip voor Wi-Fi 7. iPad Air M4 en iPad 12 .

en . MacBook Air M5 en MacBook Pro M5 Pro / M5 Max .

en . Eventueel nog een nieuwe Studio Display.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo gauw Apple nieuwe producten presenteert, lees je daar natuurlijk direct over op iPhoned. Wil je zeker weten dat je niets mist over de 5+ nieuwe producten die eraan komen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!