iPhone 18 Pro vs iPhone 14 Pro: waarom het nu wél tijd is voor een upgrade

Heb je nog een iPhone 14 Pro, dan is de iPhone 18 Pro na vier jaar op meerdere punten flink verbeterd – dit zijn de belangrijkste verschillen.

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iPhone 18 Pro vs iPhone 14 Pro

De iPhone 14 Pro was in 2022 een van de meest complete iPhones die je kon kopen. Inmiddels zijn we vier generaties verder en heeft Apple behoorlijk wat veranderd. Van de camera’s en batterij tot de aansluiting en processor: de iPhone 18 Pro is op veel punten vernieuwd.

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Camera

De camera is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen om van een iPhone 14 Pro naar een iPhone 18 Pro over te stappen. De 14 Pro heeft een 48-megapixel hoofdcamera en 12-megapixel ultragroothoek- en telecamera. De iPhone 18 Pro heeft drie 48-megapixelcamera’s.

Ook de hoofdcamera is flink veranderd. De iPhone 14 Pro heeft een vast diafragma van ƒ/1.78, terwijl de iPhone 18 Pro een variabel diafragma heeft. Je kunt daarmee de hoeveelheid licht die de lens binnenkomt aanpassen en krijgt meer controle over de scherptediepte. De nieuwe camera heeft vier diafragma-instellingen, van ƒ/1.48 tot ƒ/4.0.

Ook de telecamera is verbeterd. De iPhone 14 Pro heeft 3x optische zoom, de iPhone 18 Pro gaat tot 4x. Daarnaast biedt de nieuwe iPhone een optische kwaliteitsmodus voor 8x zoom. De ultragroothoekcamera is bovendien van 12 naar 48 megapixel gegaan.

Frontcamera

Ook aan de voorkant is het verschil groot. De iPhone 14 Pro heeft een 12-megapixel TrueDepth-camera, de iPhone 18 Pro heeft een 18-megapixel Center Stage-camera. Die nieuwe camera kan automatisch de juiste uitsnede kiezen en zorgt ervoor dat je tijdens videovergaderingen gemakkelijker in beeld blijft. Ook kun je de camera voor foto’s en videogesprekken in portret- of landschapsstand gebruiken zonder de iPhone fysiek te draaien.

Actieknop en cameraregelaar

Als je overstapt van een iPhone 14 Pro, krijg je ook twee nieuwe fysieke knoppen. De oude mute-schakelaar heeft plaatsgemaakt voor de Actieknop. Daarnaast heeft de iPhone 18 Pro een speciale cameraregelaar. Daarmee kun je onder meer de camera openen, foto’s maken, video’s opnemen, en instellingen zoals zoom en belichting aanpassen. Ook kun je er de scherpstelling en belichting mee vergrendelen voordat je de compositie verandert.

Processor

Aan de binnenkant is het verschil na vier jaar eveneens aanzienlijk. De iPhone 14 Pro draait op de A16 Bionic-chip met 6 GB werkgeheugen. De iPhone 18 Pro heeft een A20 Pro-chip en met 12 GB maar liefst dubbel zoveel RAM.

De A20 Pro is bovendien gemaakt met een 2-nanometer procedé en heeft een krachtigere GPU met hardwarematige ondersteuning voor ray tracing. Dankzij de ingebouwde vapor chamber kan de iPhone 18 Pro warmte bovendien beter afvoeren. Vooral bij zware games, videobewerking en andere intensieve taken is dat relevant. Voor dagelijks gebruik hoef je geen wereld van verschil te verwachten.

Apple Intelligence

Een belangrijk verschil is Apple Intelligence. De iPhone 14 Pro ondersteunt iOS 27, maar krijgt de nieuwe AI-functies van Apple niet. De iPhone 18 Pro ondersteunt Apple Intelligence, Siri AI en Visual Intelligence. Dat maakt het verschil tussen beide modellen de komende jaren steeds relevanter. De iPhone 14 Pro is dus niet ineens onbruikbaar, maar nieuwe AI-functies zijn wel een belangrijke reden om naar een nieuwer model over te stappen.

Batterijduur

Ook de batterij is flink verbeterd. De iPhone 14 Pro biedt volgens Apple maximaal 23 uur video afspelen. De iPhone 18 Pro komt uit op maximaal 36 uur. Bij gestreamde video gaat het om maximaal 20 uur tegenover 33 uur. Dat is een verschil dat je in de praktijk vooral merkt wanneer de batterij van je iPhone 14 Pro inmiddels minder goed is geworden. Na vier jaar kan de batterijcapaciteit van een toestel immers flink zijn afgenomen.

Ook opladen gaat sneller. De iPhone 14 Pro kan met een geschikte adapter in ongeveer 30 minuten tot 50 procent worden opgeladen. De iPhone 18 Pro haalt 50 procent in ongeveer 15 minuten met een adapter die 60 watt kan leveren. MagSafe gaat bovendien van maximaal 15 naar 25 watt.

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USB-C

Misschien wel een van de praktischste verbeteringen is de aansluiting. De iPhone 14 Pro gebruikt nog Lightning, terwijl de iPhone 18 Pro een USB-C-aansluiting heeft. Daarmee gaat niet alleen het opladen gemakkelijker als je al andere USB-C-apparaten gebruikt, maar ook de gegevensoverdracht is een stuk sneller. De iPhone 14 Pro blijft steken op USB 2-snelheden tot 480 Mb/s, terwijl de iPhone 18 Pro via USB 3 tot 10 Gb/s haalt. De nieuwe iPhone ondersteunt bovendien DisplayPort voor maximaal 4K HDR-video.

Behuizing

Qua ontwerp is de iPhone 18 Pro duidelijk veranderd. De iPhone 14 Pro heeft een roestvrijstalen frame en een glazen achterkant. Bij de iPhone 18 Pro kiest Apple voor een aluminium unibody met een gedeeltelijke Ceramic Shield-achterkant. Volgens Apple helpt die constructie ook bij de warmteafvoer.

De nieuwe iPhone is met 211 gram overigens maar vijf gram zwaarder dan de iPhone 14 Pro, die 206 gram weegt. Wel is de 18 Pro met 8,75 millimeter dikker dan de 14 Pro, die 7,85 millimeter meet. De kleuren zijn eveneens veranderd. De iPhone 14 Pro verscheen in Donkerpaars, Goud, Zilver en Spacezwart. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in Zilver, Zwart, Gletsjer en Bordeauxrood.

Scherm

Het scherm van de iPhone 18 Pro is iets groter. De iPhone 14 Pro heeft een 6,1-inch scherm, de iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch display. De resolutie gaat van 2556 bij 1179 pixels naar 2622 bij 1206 pixels. De schermranden zijn verder ook dunner geworden, evenals de maximale helderheid: van 2000 naar 3000 nits. De minimale helderheid daalt van ongeveer 2 tot 4 nits naar 1 nit, wat vooral prettig is in donkere ruimtes. De iPhone 18 Pro heeft daarnaast een kleinere Dynamic Island, waardoor er iets meer schermruimte overblijft.

Opslagruimte

Ook de opslagmogelijkheden zijn veranderd. De iPhone 14 Pro was verkrijgbaar vanaf 128 GB en liep door tot 1 TB. De iPhone 18 Pro begint bij 256 GB en is beschikbaar met maximaal 2 TB opslag. Dat betekent dat je bij de nieuwe iPhone standaard twee keer zoveel opslag krijgt als bij de instapversie van de 14 Pro. Als je veel foto’s en video’s maakt, kan die extra opslag interessant zijn.

Verbindingen

De iPhone 18 Pro heeft daarnaast modernere verbindingstechnieken. Het toestel gebruikt Apples C2-modem, ondersteunt wifi 7 en Bluetooth 6 en heeft een nieuwe N1-chip voor wifi, Bluetooth en Thread. De iPhone 14 Pro heeft nog wifi 6 en Bluetooth 5.3.

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Conclusie: iPhone 18 Pro vs iPhone 14 Pro

Na vier jaar zijn de verschillen tussen de iPhone 14 Pro en iPhone 18 Pro behoorlijk groot. Vooral de camera’s, batterijduur, USB-C-aansluiting, processor en ondersteuning voor Apple Intelligence maken de nieuwe iPhone interessant.

Toch hoef je een goed werkende iPhone 14 Pro niet per se direct te vervangen. Voor WhatsApp, browsen, sociale media en andere dagelijkse taken is het toestel nog steeds snel genoeg en het ondersteunt ook iOS 27. De overstap wordt vooral interessant wanneer je batterij snel leegloopt, betere camera’s wilt of behoefte hebt aan Apple Intelligence. Ook als je nog altijd met Lightning werkt en graag USB-C wilt, merk je dagelijks verschil.

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