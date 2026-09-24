iPhone 18 Pro vs Samsung Galaxy S26: welke je beter (niet) kunt kiezen

De iPhone 18 Pro en Samsung Galaxy S26 zijn twee compacte toptoestellen, maar welke past het beste bij jou? We leggen ze voor je naast elkaar.

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Inhoud Prijs Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Conclusie

Inhoud Prijs Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Conclusie

iPhone 18 Pro vs Samsung Galaxy S26

Ben je benieuwd naar de verschillen en overeenkomsten tussen de iPhone 18 Pro en de Samsung Galaxy S26? We zetten ze voor je op een rij.

Ben je van plan om een iPhone 18 Pro aan te schaffen? Kies dan bij voorkeur een toestel mét abonnement, dan betaal je vaak een stuk minder voor het toestel. Hieronder zie je de beste deals van dit moment:

Prijs

De Galaxy S26 is met een bedrag van zo’n 680 euro een stuk goedkoper (al lag de adviesprijs tijdens de introductie nog op 999 euro). De iPhone 18 Pro met dezelfde opslagcapaciteit koop je bij Apple momenteel voor 1479 euro. Dat is natuurlijk een behoorlijk verschil.

Wil je meer opslag, dan liggen de opties anders. De Galaxy S26 is er met 256 of 512 GB, terwijl Apple de iPhone 18 Pro daarnaast ook nog 1 TB en zelfs 2 TB opslag aanbiedt. Meer opslagruimte betekent uiteraard ook een nog hogere prijs.

Behuizing

De Galaxy S26 en iPhone 18 Pro hebben allebei een aluminium frame met een voor- en achterkant van glas, maar Samsung en Apple kiezen verder wel voor een andere uitstraling. De Galaxy S26 is 7,2 millimeter dik, de iPhone 18 Pro komt op 8,75 millimeter. De Samsung is bovendien met 167 gram een stuk lichter dan de iPhone 18 Pro, die 211 gram weegt.

De Galaxy S26 is verkrijgbaar in Kobaltviolet, Hemelsblauw, Zwart en Wit. Via Samsung zijn daarnaast de exclusieve kleuren Zilvergrijs en Roze goud beschikbaar. De iPhone 18 Pro is er in Zwart, Zilver, Gletsjer en Bordeauxrood.

Scherm

Beide smartphones hebben een scherm van 6,3 inch en een verversingssnelheid tot 120 Hz. De Galaxy S26 gebruikt een Dynamic AMOLED-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, de iPhone 18 Pro heeft een OLED-scherm met 2622 bij 1206 pixels. Beide schermen halen volgens de specificaties maximaal 3000 nits.

Camera

Op cameragebied kiezen Samsung en Apple voor een vergelijkbare opzet met drie camera’s, maar de hardware verschilt flink. De Galaxy S26 heeft een 50-megapixel hoofdcamera, een 12-megapixel ultragroothoeklens en een 10-megapixel telelens met 3x optische zoom. De iPhone 18 Pro heeft drie 48-megapixelcamera’s, waaronder een telelens met 4x optische zoom en een hoofdcamera met variabel diafragma.

Ook voor video zijn er verschillen. De Galaxy S26 kan filmen in 8K met 30 beelden per seconde. De iPhone 18 Pro gaat tot 4K met 120 beelden per seconde en ondersteunt daarnaast onder meer Dolby Vision en ProRes.

Prestaties

Beide smartphones draaien op een nieuwe generatie chip. De Galaxy S26 is voorzien van de Exynos 2600 customized voor Galaxy, de iPhone 18 Pro heeft de A20 Pro. Direct vergelijken is lastig, maar het zijn zonder meer allebei razendsnelle processors.

Beide toestellen hebben verder 12 GB werkgeheugen. De Galaxy S26 wordt geleverd met 256 of 512 GB opslagruimte, bij de iPhone 18 Pro kun je kiezen uit 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB.

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Batterij

De batterijcapaciteit van beide toestellen ligt redelijk dicht bij elkaar: 4300 mAh voor de Galaxy S26 en 4056 mAh voor de iPhone Pro. Toch is er wel een opvallend verschil in de batterijduur: met de Galaxy S26 kun je namelijk tot 30 uur video kijken, maar de iPhone 18 Pro houdt dit maar liefst 34 uur vol. En dat ondanks een batterij met een lagere capaciteit.

De Galaxy ondersteunt 25 watt bedraad laden en 15 watt draadloos laden. De iPhone 18 Pro gaat volgens de specificaties tot 60 watt bedraad en 25 watt draadloos, met ondersteuning voor MagSafe.

Conclusie: iPhone 18 Pro vs Samsung Galaxy S26

De keuze tussen de Galaxy S26 en iPhone 18 Pro draait vooral om de prijs, het ecosysteem en de functies die je belangrijk vindt. Zo ligt de Samsung Galaxy S26 voor de hand als je Android gebruikt, een lichtere en dunnere telefoon wilt en goedkoper uit wilt zijn. Je krijgt bovendien een 120 Hz-scherm, een 3x telecamera en 8K-video.

De iPhone 18 Pro past beter als je al Apple-producten gebruikt en binnen iOS wilt blijven. De telefoon biedt meer opslagopties, een hogere schermresolutie, een 4x telecamera en langere batterijduur. Ook de videofuncties zijn uitgebreid.

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