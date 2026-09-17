iPhone 18 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra: zo groot zijn de verschillen

De iPhone 18 Pro Max en Samsung Galaxy S26 Ultra zijn twee geavanceerde smartphones van dit moment – welke verschillen merk je in de praktijk?

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Inhoud Prijs Scherm Camera Processor Batterij Opslag Conclusie

Inhoud Prijs Scherm Camera Processor Batterij Opslag Conclusie

iPhone 18 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra

Apple en Samsung pakken het allebei groots aan met hun nieuwste topmodellen. Zowel de iPhone 18 Pro Max als de Galaxy S26 Ultra heeft een 6,9-inch scherm. Toch zijn de toestellen behoorlijk verschillend.

Ben je van plan om een iPhone 18 Pro Max aan te schaffen? Kies dan bij voorkeur een toestel mét abonnement, dan betaal je vaak een stuk minder voor het toestel. Hieronder zie je de beste deals van dit moment:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Prijs

De iPhone 18 Pro Max begint in Nederland bij 1629 euro voor 256 GB opslag. De Galaxy S26 Ultra heeft bij Samsung een vanaf-prijs van 1599 euro voor 256 GB. Daarmee is de Samsung zo’n 30 euro goedkoper (al zijn er inmiddels veel aanbiedingen voor de Ultra, die als sinds februari op de markt is). Maar zijn de overige verschillen ook zo klein?

Scherm

Qua formaat zijn de twee telefoons vrijwel gelijk, al is de Pro Max een stukje dikker. Voor de volledigheid: de iPhone 18 Pro Max meet 163,4 x 78 x 8,8 mm, de Galaxy S26 Ultra komt op 163,6 x 78,1 x 7,9 mm. Beide hebben een 6,9-inch scherm, maar Samsung kiest voor een hogere QHD+-resolutie. De Galaxy S26 Ultra heeft daarnaast een ingebouwd Privacy Display, waarmee je de inhoud van het scherm vanaf de zijkant moeilijker kunt bekijken.

De iPhone 18 Pro Max gebruikt een Super Retina XDR OLED-display met ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz. De maximale helderheid van de 18 Pro Max ligt met 3000 nits net iets hoger dan die van de 26 Ultra (2600 nits). De Ultra heeft dan wel weer een iets hogere schermresolutie (1440 x 3120 pixels ten opzichte van 1320 x 2868 pixels).

Camera

Op cameragebied kiest Samsung voor indrukwekkende getallen. De Galaxy S26 Ultra heeft namelijk een 200-megapixel hoofdcamera, een 50-megapixel ultragroothoekcamera en een 50-megapixel telelens. Die telecamera ondersteunt 5x optische zoom, de ultragroothoekcamera 3x optische zoom.

Apple gebruikt een heel ander systeem. De iPhone 18 Pro Max heeft een 48-megapixel Fusion-camerasysteem, waarbij de hoofdcamera voor het eerst een variabel diafragma heeft. Je kunt kiezen uit vier diafragma-instellingen en krijgt daardoor meer controle over lichtinval en scherptediepte. De telelens van de Pro Max heeft een 4x optische zoom.

Processor

De iPhone 18 Pro Max draait op de nieuwe A20 Pro-chip. Die heeft een 6-core CPU, 7-core GPU en een Neural Engine met twee 16-core onderdelen. De Galaxy S26 Ultra gebruikt de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, die Samsung speciaal heeft aangepast voor het toestel. Beide smartphones zijn daardoor gericht op zware apps, gaming en AI-functies, maar gebruiken daarvoor een compleet ander platform.

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Batterij

Ook hier kiest Samsung voor een grote batterij van 5000 mAh. Volgens Samsung haalt de Galaxy S26 Ultra maximaal 31 uur video afspelen. De iPhone 18 Pro Max heeft zelfs een nog iets grotere batterij (5391 mAh) en haalt maximaal 43 uur video afspelen. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van eerdere iPhones.

Opslag

De iPhone 18 Pro Max is verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag. De Galaxy S26 Ultra gaat tot 1 TB. Alleen, als je een iPhone 18 Pro Max met 2 TB opslagruimte wilt, moet je daar maar liefst 3129 euro voor over hebben.

Conclusie: iPhone 18 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra

De iPhone 18 Pro Max en Galaxy S26 Ultra zijn allebei echte topmodellen, maar leggen andere accenten. Apple zet sterk in op een camera met instelbaar diafragma, lange batterijduur en integratie met iOS. Samsung onderscheidt zich met veel megapixels, meer zoommogelijkheden en het Privacy Display. Welke van de twee het beste bij je past, hangt daarom vooral af van het ecosysteem en de functies die je zelf het belangrijkst vindt.