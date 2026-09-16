iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Pro: is het tijd om over te stappen?

Heb je een iPhone 16 Pro en twijfel je over de overstap naar de iPhone 18 Pro? We zetten de belangrijkste verbeteringen voor je op een rij.

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iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Pro

Het mag duidelijk zijn dat de iPhone 18 Pro op meerdere punten beter is dan de iPhone 16 Pro. Hieronder lees je wat de belangrijkste verschillen zijn.

Ben je al van plan om de iPhone 18 Pro aan te schaffen? Doe dit dan bij voorkeur in combinatie met een abonnement. Je betaalt dan meestal een stuk minder voor het toestel. Kijk hieronder voor de beste deals!

iPhone 18 Pro met abonnement

Camera

De camera is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen om voor de iPhone 18 Pro te kiezen. Beide iPhones hebben weliswaar een 48-megapixel Fusion-hoofdcamera, maar de 18 Pro heeft een variabel diafragma. Daarmee kun je de hoeveelheid licht die binnenkomt aanpassen. Je krijgt daardoor ook meer controle over de scherptediepte. De iPhone 16 Pro heeft een vast diafragma. Ook de telelens is verbeterd. De 18 Pro geeft je daardoor meer mogelijkheden bij het fotograferen en filmen.

Processor

De iPhone 16 Pro draait op de A18 Pro-chip, de iPhone 18 Pro is voorzien van de nieuwe A20 Pro. Die chip is gemaakt op 2 nanometer en heeft een vernieuwde CPU, GPU en Neural Engine. De GPU van de A20 Pro is volgens Apple tot 40 procent sneller. Ook is de koeling verbeterd, waardoor de iPhone 18 Pro zware taken langer kan volhouden. Bij normaal gebruik zal het verschil niet direct merkbaar zijn. Vooral bij gamen, videobewerking en AI-functies heb je echt iets aan de extra rekenkracht.

Batterijduur

Ook op het gebied van batterijduur is er een flinke verbetering. De iPhone 16 Pro haalt volgens Apple maximaal 27 uur video afspelen, de iPhone 18 Pro komt maar liefst op 36 uur. Daarnaast laadt de 18 Pro sneller op. De 16 Pro heeft ongeveer 20 minuten nodig om 50 procent te bereiken, de 18 Pro dat in ongeveer 15 minuten.

Dynamic Island

Het Dynamic Island is op de iPhone 18 Pro kleiner geworden waardoor er iets meer schermruimte overblijft. Bovendien kan het nieuwe Dynamic Island maximaal drie Live activiteiten tegelijk tonen. De iPhone 16 Pro kan er maximaal twee weergeven. Het is natuurlijk niet direct een reden om op te upgraden, maar wel een prettige verbetering.

Opslagruimte

De iPhone 16 Pro is verkrijgbaar met maximaal 1 TB opslag. Bij de iPhone 18 Pro kun je kiezen voor maximaal 2 TB. Dat is vooral interessant als je veel foto’s en video’s maakt. Er zit ook een nadeel aan: voor 2 TB betaal je namelijk 2979 euro.

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Modem

Ook intern zijn er verbeteringen. De iPhone 18 Pro heeft Apples nieuwe C2-modem en een N1-chip voor draadloze verbindingen. Daarmee ondersteunt het toestel onder meer wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. De iPhone 16 Pro beschikt nog over een ouder modem en wifi 7 ontbreekt.

Kleuren

Verder zijn de kleuren veranderd. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in Zwart, Zilver, Gletsjer en Bordeauxrood. De iPhone 16 Pro is er in Zwart titanium, Wit titanium, Naturel titanium en Desert titanium. Dit duidt ook gelijk op een ander verschil: de iPhone 16 Pro is gemaakt van titanium, de iPhone 18 Pro van aluminium.

Conclusie: iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Pro

De iPhone 18 Pro heeft op meerdere punten duidelijke verbeteringen ten opzichte van de 16 Pro. Vooral de camera met variabel diafragma, A20 Pro-chip en langere batterijduur springen eruit.

Toch is de iPhone 16 Pro nog altijd een snelle smartphone. Heb je het toestel en werkt alles nog naar behoren, dan is overstappen zeker niet noodzakelijk. De upgrade wordt vooral interessant als je veel fotografeert of filmt, regelmatig zware apps gebruikt of simpelweg behoefte hebt aan een veel langere batterijduur. Bij dagelijks gebruik zul je minder verschil merken.

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