Wil je een iPad Pro 2025 kopen en twijfel je tussen de 11 inch en 13 inch versie? Geen probleem! Wij helpen je met kiezen!

iPad Pro 2025: welk formaat je (niet) moet kiezen

De iPad Pro 2025 is de beste tablet van Apple die je kunt kopen. Maar hij is er in twee varianten. Beide versies zijn technisch vrijwel gelijk op een paar kleine verschillen na. Wij zetten de belangrijkste verschillen op een rij en geven je daarna een uitgebreider advies met voor- en nadelen voor elke versie van de iPad Pro 2025.

iPad Pro 2025 11 inch vs 13 inch: de belangrijkste verschillen

De iPad Pro 13 heeft een groter scherm en is daarnaast een stukje zwaarder (444 gram vs. 579 gram). De batterij is ook iets groter in de 13 inch-versie, maar volgens Apple kun je met beide tablets zo’n 10 uur doen. Toch haal je er in de praktijk bij de 13 inch er toch vaak net nog wat meer schermtijd uit.

iPad 2025 11 inch: de voor- en nadelen

De 11-inch iPad Pro is de ‘draagbare’ versie van de iPad. Je pakt hem er sneller bij als je lekker op de bank ligt, in de trein zit of tijdens je vakantie een boek wilt lezen.

Pluspunten

Echt draagbaar: hij is compact en licht (rond de 444 gram), hij past makkelijker in een tas en is makkelijker vast te houden;

Relaxter voor onderweg: even mailen, YouTube kijken, browsen, games lukt allemaal prima;

Typisch goedkoper: je krijgt dezelfde Pro-ervaring, maar wel met een betere prijs dan de 13-inch.

Minpunten

Minder ‘werkruimte’: twee apps naast elkaar kan prima, maar het scherm voelt sneller krap aan als je meerdere apps tegelijk wilt gebruiken;

Tekenen en foto's / video's bewerken: als je graag tekent (met de Apple Pencil), of foto's en video's bewerkt is het grotere scherm van de 13 inch fijner.

iPad 2025 13 inch: de voor- en nadelen

De 13-inch is eigenlijk een laptopvervanger. Ook als je de iPad Pro 2025 wilt gebruiken om te tekenen, foto’s te bewerken of video’s te editen is het grotere scherm echt wel fijner.

Pluspunten

Heerlijk groot scherm: meer overzicht, grotere tekst, en je kunt veel meer kwijt;

meer overzicht, grotere tekst, en je kunt veel meer kwijt; Beste keuze voor creatievelingen: tekenen, notities, foto’s en video’s bewerken gaat fijner op een groter scerm;

tekenen, notities, foto’s en video’s bewerken gaat fijner op een groter scerm; Toetsenbord voelt logisch: met een keyboard(cover) voelt deze iPad Pro 2025 als een laptopvervanger.

Minpunten

Duurder: de grotere iPad heeft een hogere prijs dan zijn kleinere broertje;

de grotere iPad heeft een hogere prijs dan zijn kleinere broertje; Zwaarder en groter: vanwege de grootte pak je deze iPad er minder snel ‘even bij’. Ook moet je rekening houden dat hij wat minder makkelijk is om in je tas te stoppen.

Twijfel je nog steeds welke iPad voor jou de beste is? Loop dan even een winkel binnen en houd ze allebei eventjes vast. Met de voor- en nadelen in je achterhoofd weet je dan meteen welke iPad de beste is voor jou!

Wil je een iPad Pro 2025 kopen en maakt het formaat je niet heel veel uit? Hieronder vind je de laagste prijzen van alle versies van de iPad Pro 2025. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt.