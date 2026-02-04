iPad Pro 2025 of een MacBook voor onderweg: welke moet je kiezen?

iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
4 februari 2026, 11:34
2 min leestijd
Je bent vaak onderweg, maar wilt ook tussendoor even kunnen werken. Dan is een MacBook of iPad een prima keuze, maar welke is beter?

Je bent vaak onderweg, maar je wilt onderweg in de trein of in een koffietentje ook nog even wat typen. Een eigen laptop of tablet is dan het makkelijkst om bij je te hebben.

Bij Apple kom je dan al snel uit bij twee Apple-favorieten: de iPad Pro of de MacBook Air. Maar welke van deze twee portables is beter? Beide hebben hun eigen voor- en nadelen. Geen nood! Wij helpen je kiezen en vertellen je daarnaast waar ze nu het goedkoopst zijn!

ipad pro m5 lens

Voor deze vergelijking pakken we de nieuwste iPad en MacBook uit 2025 erbij. Beide zitten ze ongeveer hetzelfde prijssegment (zo’n 1000 euro).

256GB 512GB 1TB 2TB
Apple iPad Pro 2025 € 997,90 € 1.259,- € 1.849,- € 2.329,-
Apple MacBook Air 2025 € 999,- € 1.099,- € 1.699,-
iPad Pro 2025

De iPad Pro 2025 is vooral fijn als je een apparaat zoekt dat je er even snel bij kunt pakken. De iPad Pro 2025 is namelijk lekker licht en dun. De 11-inch uitvoering weegt rond de 444 gram, heeft een 120Hz OLED-scherm en Apple’s nieuwste M5-chip. De 13 inch-versie is wat zwaarder (579 gram) en uiteraard wat duurder.

Daarnaast kun je nu met iPadOS 26 nog beter multitasken. Met Stage Manager kun je meerdere apps en vensters tegelijkertijd beheren, formaten aanpassen en snel schakelen via de Dock of met behulp van gebaren.

ipad pro 12

De instapprijs voor de iPad Pro 2025 is bij Apple wel wat hoog (1119 euro), maar als je rondkijkt is de iPad Pro 2025 al te koop voor € 997,90.

Pluspunten iPad Pro 2025

  • Licht en draagbaar
  • Touchscreen (en Apple Pencil) maakt hem ideaal voor notities, schetsen en bewerken van pdf’s
  • Prima voor het lezen van boeken, series, films en meer

Minpunten iPad Pro 2025

  • iPadOS blijft beperkter dan macOS (beheren van bestanden, multitasking)
  • Accessoires zoals Magic Keyboard en Pencil maken de iPad duurder (en zwaarder)
  • Voor randapparatuur ben je vaak afhankelijk van adapters of een dock

Apple iPad Pro 2025 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPad Pro 2025

11 inch

256 GB

€ 997,90

1 dag

Bekijk bij Amazon
Amazon

Apple iPad Pro 2025

11 inch

256 GB

€ 999,00

2 dagen

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza

Apple iPad Pro 2025

11 inch

256 GB

€ 1.039,00

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel
MacBook Air 2025

Werk je vooral met (heel) veel programma’s? Pak je regelmatig Office-pakketten of specifieke macOS-apps erbij? En moet je regelmatig flinke stukken typen? Dan is een MacBook Air 2025 de betere keuze.

MacBook Air 2025

Deze MacBook heeft een vlotte M4-chip en is gemaakt voor mobiel werken. Hij weegt zo’n 1,24 kilo, is stil en lekker zuinig. Je kunt makkelijk een werkdag op je MacBook air werken zonder dat je bij een stopcontact moet gaan zitten.

Pluspunten MacBook Air 2025

  • macOS heeft betere multitasking, bestandsbeheer en desktop-apps
  • Ingebouwd fysiek toetsenbord en trackpad
  • Makkelijker in gebruik met externe schermen en randapparatuur

Minpunten MacBook Air 2025

  • Geen touchscreen en minder geschikt voor tekenen of annoteren
  • Hij is wat zwaarder dan een iPad
  • Geen Face ID (wel Touch ID)

iPad Pro 2025 vs MacBook Air 2025

Twijfel je nog tussen de iPad 2025 en de MacBook Air 2025? Kies dan voor de iPad Pro 2025 als je veel moet doorlezen, mailen, zo nu en dan wat moet schrijven, schetsen of hier en daar een foto bewerken. Ook als wel eens een filmpje wilt kijken is de iPad net wat fijner dan een MacBook.

Apple MacBook Air 2025 deals

Los toestel
Refurbished

Apple MacBook Air 2025

13 inch

16 GB werkgeheugen

256GB

Apple M4 processor

€ 999,00

1 dag

Bekijk bij Amazon
Amazon

Apple MacBook Air 2025

13 inch

16 GB werkgeheugen

256GB

Apple M4 processor

€ 999,00

1 dag

Bekijk bij Yorcom
Yorcom

Apple MacBook Air 2025

13 inch

16 GB werkgeheugen

256GB

Apple M4 processor

€ 1.029,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt
Ga voor een MacBook Air (of Pro) in plaats van een iPad als je onderweg een echte laptop-setup wilt, met macOS-apps en goede multitasking. Ook als je vaker moet typen is een Macbook net wat fijner. De MacBook Air 2025 heeft een adviesprijs 1099 euro bij Apple, maar hij is inmiddels online wat goedkoper te vinden vanaf € 999,-.

Ben je op zoek iets meer power? En wil je onderweg video’s bewerken of zware programma’s draaien? Dan is MacBook Pro je beste optie.

Apple MacBook Pro M5 2025 prijzen vergelijken

Nieuw

€ 1.699,-

