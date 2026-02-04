Je bent vaak onderweg, maar wilt ook tussendoor even kunnen werken. Dan is een MacBook of iPad een prima keuze, maar welke is beter?

iPad Pro 2025 of een MacBook voor onderweg: welke moet je kiezen?

Je bent vaak onderweg, maar je wilt onderweg in de trein of in een koffietentje ook nog even wat typen. Een eigen laptop of tablet is dan het makkelijkst om bij je te hebben.

Bij Apple kom je dan al snel uit bij twee Apple-favorieten: de iPad Pro of de MacBook Air. Maar welke van deze twee portables is beter? Beide hebben hun eigen voor- en nadelen. Geen nood! Wij helpen je kiezen en vertellen je daarnaast waar ze nu het goedkoopst zijn!

Voor deze vergelijking pakken we de nieuwste iPad en MacBook uit 2025 erbij. Beide zitten ze ongeveer hetzelfde prijssegment (zo’n 1000 euro).

iPad Pro 2025

De iPad Pro 2025 is vooral fijn als je een apparaat zoekt dat je er even snel bij kunt pakken. De iPad Pro 2025 is namelijk lekker licht en dun. De 11-inch uitvoering weegt rond de 444 gram, heeft een 120Hz OLED-scherm en Apple’s nieuwste M5-chip. De 13 inch-versie is wat zwaarder (579 gram) en uiteraard wat duurder.

Daarnaast kun je nu met iPadOS 26 nog beter multitasken. Met Stage Manager kun je meerdere apps en vensters tegelijkertijd beheren, formaten aanpassen en snel schakelen via de Dock of met behulp van gebaren.

De instapprijs voor de iPad Pro 2025 is bij Apple wel wat hoog (1119 euro), maar als je rondkijkt is de iPad Pro 2025 al te koop voor € 997,90.

Pluspunten iPad Pro 2025 Licht en draagbaar

Licht en draagbaar Touchscreen (en Apple Pencil) maakt hem ideaal voor notities, schetsen en bewerken van pdf’s

Touchscreen (en Apple Pencil) maakt hem ideaal voor notities, schetsen en bewerken van pdf’s Prima voor het lezen van boeken, series, films en meer Minpunten iPad Pro 2025 iPadOS blijft beperkter dan macOS (beheren van bestanden, multitasking)

iPadOS blijft beperkter dan macOS (beheren van bestanden, multitasking) Accessoires zoals Magic Keyboard en Pencil maken de iPad duurder (en zwaarder)

Accessoires zoals Magic Keyboard en Pencil maken de iPad duurder (en zwaarder) Voor randapparatuur ben je vaak afhankelijk van adapters of een dock

MacBook Air 2025

Werk je vooral met (heel) veel programma’s? Pak je regelmatig Office-pakketten of specifieke macOS-apps erbij? En moet je regelmatig flinke stukken typen? Dan is een MacBook Air 2025 de betere keuze.

Deze MacBook heeft een vlotte M4-chip en is gemaakt voor mobiel werken. Hij weegt zo’n 1,24 kilo, is stil en lekker zuinig. Je kunt makkelijk een werkdag op je MacBook air werken zonder dat je bij een stopcontact moet gaan zitten.

Pluspunten MacBook Air 2025 macOS heeft betere multitasking, bestandsbeheer en desktop-apps

macOS heeft betere multitasking, bestandsbeheer en desktop-apps Ingebouwd fysiek toetsenbord en trackpad

Ingebouwd fysiek toetsenbord en trackpad Makkelijker in gebruik met externe schermen en randapparatuur Minpunten MacBook Air 2025 Geen touchscreen en minder geschikt voor tekenen of annoteren

Geen touchscreen en minder geschikt voor tekenen of annoteren Hij is wat zwaarder dan een iPad

Hij is wat zwaarder dan een iPad Geen Face ID (wel Touch ID)

iPad Pro 2025 vs MacBook Air 2025

Twijfel je nog tussen de iPad 2025 en de MacBook Air 2025? Kies dan voor de iPad Pro 2025 als je veel moet doorlezen, mailen, zo nu en dan wat moet schrijven, schetsen of hier en daar een foto bewerken. Ook als wel eens een filmpje wilt kijken is de iPad net wat fijner dan een MacBook.

Ga voor een MacBook Air (of Pro) in plaats van een iPad als je onderweg een echte laptop-setup wilt, met macOS-apps en goede multitasking. Ook als je vaker moet typen is een Macbook net wat fijner. De MacBook Air 2025 heeft een adviesprijs 1099 euro bij Apple, maar hij is inmiddels online wat goedkoper te vinden vanaf € 999,-.

Ben je op zoek iets meer power? En wil je onderweg video’s bewerken of zware programma’s draaien? Dan is MacBook Pro je beste optie.