Twijfel je tussen 256 GB, 512 GB, 1 TB of zelfs 2 TB op de iPad Pro 2025? Wij vertellen je hoeveel opslag je écht nodig hebt.

Veel geld besparen? Zoveel opslagruimte heb je écht nodig op je volgende iPad

Wil je de allerbeste iPad die op dit moment te koop is? Dan kies je voor een iPad Pro 2025! Maar voordat je naar de winkel rent (of online een bestelling gaat plaatsen) moet je nog wel even een paar andere keuzes maken.

Vaak weet je al of je een 11-inch of 13-inch iPad Pro wilt. Maar dat is niet de enige keuze die je moet maken. Je moet namelijk ook beslissen hoeveel opslag je nieuwe iPad moet hebben. “Zoveel mogelijk”, zou je denken. Maar je wilt natuurlijk ook geen dief van je eigen portemonnee zijn.

Daarom gaan wij je helpen met het kiezen voor de juiste hoeveelheid opslag, zodat je niet meer uitgeeft dan nodig is. Én we vertellen je daarbij ook nog waar de iPad Pro 2025 het goedkoopst is.

iPad Pro 2025: welke opslag past bij jou?

Je hebt bij de iPad Pro 2025 de keuze uit vier versies met elk hun eigen hoeveelheid opslag: 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB.

256 GB opslag: de slimme budgetkeuze

Je kiest voor de iPad Pro 2025 met 256 GB opslag (€ 997,90) als je de tablet vooral wilt gebruiken om te streamen (Netflix, YouTube en meer), als aanvulling op je studie of voor kleine office-taken. Daarnaast is deze iPad ook prima als je zo nu en dan wat foto’s en video’s wilt bewerken.

Voordelen: de goedkoopste iPad Pro 2025. Voldoende opslag voor apps, documenten en wat offline downloads.

Nadelen: opslag is snel vol als je veel grote games, RAW-bestanden of videobestanden lokaal wilt bewaren.

512 GB opslag: voor de creatieveling

We raden je een iPad Pro 2025 512 GB (€ 1.269,-) met iets meer opslag aan als je wat vaker foto’s of video’s bewerkt en regelmatig offline je bestanden wilt gebruiken. Ook als je de iPad nog jaren wilt gebruiken is het verstandig om standaard iets meer opslag te nemen.

Voordelen: meer ademruimte voor grotere projecten en bestanden. 512 GB is de sweet spot voor de meeste mensen.

Nadelen: raakt nog steeds vrij snel vol bij grote videobestanden (4K).

1 TB opslag: de iPad als mobiele werkplek

Een iPad Pro 2025 met 1 TB opslag (€ 1.829,-) is vooral geschikt voor de serieuze foto- en videobewerker. Ook als je veel grote bestanden lokaal wilt bewaren en veel gaat multitasken met grote bestanden is een iPad met 1 TB opslag ideaal.

Voordelen: voldoende ruimte om vrijwel alle grote bestanden lokaal op te slaan. Bij deze versie van de iPad Pro 2025 krijg je ook meer werkgeheugen (16 GB) en een snellere CPU. Verder is er ook een optie voor nanotextuurglas (tegen betaling).

Nadelen: flinke sprong in prijs, als je veel cloud-bestanden gebruikt is het overkill.

2 TB opslag: voor de professional

De iPad Pro 2025 met 2 TB (€ 2.329,-) is met name voor de professional die vrijwel altijd met grote mediabestanden werkt. Ook als je zoveel mogelijk bestanden lokaal wilt bewaren is 2 TB geen overbodige luxe.

Voordelen: maximale opslag. Ook deze iPad Pro komt met 16 GB werkgeheugen en een snellere CPU. Met 2 TB kun je alle bestanden lokaal bewaren. Nanotextuurglas is een extra optie (tegen betaling).

Nadelen: heel erg duur.

iPad Pro 2025 in het kort

In vergelijking met de vorige iPad, heeft de iPad Pro 2025 een nieuwe processor en meer werkgeheugen gekregen. Maar dat is niet de enige verbetering. Dit zijn de belangrijkste features van de iPad Pro 2025 op een rij:

Draait op de M5-chip ;

; Oled-scherm van 11 of 13 inch ;

; Standaard met 256 GB aan opslagruimte;

aan opslagruimte; Komt standaard met 12 GB aan werkgeheugen (of 16 GB bij 1 TB- en 2TB-versies);

aan werkgeheugen (of 16 GB bij 1 TB- en 2TB-versies); Enorm dunne behuizing ;

; Verkrijgbaar in spacezwart en zilver.

Conclusie: koopadvies iPad Pro 2025

De iPad Pro is Apple’s beste tablet tot nu en daar hangt een prijskaartje aan. Wil je toch zo min mogelijk uitgeven? Dan is een iPad Pro 2025 met 256 GB opslag de versie die je moet kopen. Maar houdt er dan wel rekening mee dat je niet teveel grote bestanden op de tablet zet. Wij raden je daarom aan om nog wat extra te investeren in je nieuwe aankoop. Met een iPad Pro met 512 GB opslag heb je net wat meer ademruimte. En als je toch wel eens wat grote bestanden op je iPad wilt zetten hoef je je ook niet meteen zorgen te maken.

iPad Pro 2025 kopen

De iPad Pro 2025 is te koop bij Apple en verschillende online winkels. Bij Apple betaal je de adviesprijs, maar door wat rond te shoppen kun je vaak toch nog aardig wat besparen. Check voor beste prijzen ons iPad Pro 2025-prijsoverzicht en check de onderstaande deals!