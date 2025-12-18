iPad Pro 2025 vs MacBook Pro 2025: welke kun je het beste kiezen?

De iPad Pro 2025 en MacBook Pro 2025 zijn razendsnelle machines die je voor veel dezelfde taken kunt gebruiken, maar welke is beter voor jou?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2025 vs MacBook Pro 2025

Hoewel je de iPad Pro 2025 en de MacBook Pro 2025 voor veel dezelfde taken kunt gebruiken, zijn er ook zeker verschillen. Zo is de iPad Pro geen volwaardige vervanging voor de MacBook Pro en andersom ook niet. Om je te helpen met kiezen tussen deze twee krachtpatsers, leggen we ze naast elkaar.

iPad Pro 2025 (11 inch) iPad Pro 2025 (13 inch) MacBook Pro 2025 11 inch Ultra Retina XDR-display 13 inch Ultra Retina XDR-display 14,2 inch Liquid Retina XDR-display M5-chip M5-chip M5-chip 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte 512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB opslagruimte 12 GB of 16 GB werkgeheugen 12 GB of 16 GB werkgeheugen 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen Tot 10 uur batterijduur Tot 10 uur batterijduur Tot 24 uur batterijduur Spacezwart, Zilver Spacezwart, Zilver Spacezwart, Zilver € 1.029,- € 1.349,- € 1.699,-

Zie je de tabel niet, tik of klik dan hier.

Wil je de iPad Pro 2025 gebruiken als een MacBook, dan moet je er dus wel nog een Magic Keyboard bij kopen. En dat betekent dat je nog eens 399 euro extra moet uitgeven.

Behuizing

Als we naar de behuizing kijken van de apparaten zien we al direct grote verschillen in afmetingen en gewicht. Dit kan al een groot verschil maken als je van plan bent om je iPad Pro of MacBook Pro veel mee te nemen. De 11-inch versie van de iPad Pro 2025 meet 249,7 x 177,5 x 5,3 mm en weegt 446 g. Dit is ook gelijk de lichtste optie. De 13-inch versie komt op 281,6 x 215,5 x 5,1 mm en 582 g. De MacBook Pro 2025 is veruit het grootst en zwaarst: 312,6 x 221,2 x 15,5 mm en 1550 g.

Scherm

Die verschillen in grootte gelden uiteraard ook voor de schermen en de bijbehorende schermresoluties. De 11-inch versie van de iPad Pro 2025 heeft een resolutie van 2420 x 1668 pixels, de 13-inch versie 2752 x 2064 pixels. De MacBook Pro 2025 14,2-inch heeft een schermresolutie van 3024 x 1964 pixels.

Alle schermen zijn voorzien van ProMotion en hebben een helderheid van 1000 nits. Bij de iPad Pro-modellen met 1 TB of 2 TB opslagruimte kun je kiezen voor displayglas met nanotextuur, waardoor het scherm minder spiegelt. Een ander verschil is natuurlijk dat de iPad Pro-schermen touchscreens zijn en het MacBook Pro-scherm niet. Wil je graag een touchscreen, dan kies je dus voor de iPad.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera

Dit is bij iPads en MacBooks natuurlijk niet zo’n spannend onderdeel. Het belangrijkste is dat de camera goed genoeg is om mee te videobellen en dat is bij alle apparaten het geval. De MacBook Pro 2025 heeft een 12MP Center Stage-camera, de iPad Pro 2025 heeft een 12MP frontcamera (ultragroothoek) met gezichtsherkenning. De iPads hebben daarnaast nog een 12MP-groothoekcamera met LiDAR-scanner aan de achterkant.

De camera’s zijn waarschijnlijk geen reden om voor de iPad Pro of voor de MacBook Pro te kiezen. Wil je graag een camera aan de achterkant, dan kom je bij de iPad Pro uit.

Prestaties

Alle apparaten in deze vergelijking draaien op de M5-chip en zijn zonder meer razendsnel. Kies je voor de iPad Pro 2025, dan heb je de keuze uit 12 GB werkgeheugen (bij 256 GB of 512 GB opslagruimte) of 16 GB werkgeheugen (bij 1 TB of 2 TB opslagruimte). Uiteraard ondersteunen zowel de iPad Pro 2025 als de MacBook Pro 2025 Apple Intelligence.

Kies je voor de MacBook Pro 2025, dan krijg je minimaal 16 GB werkgeheugen. Wil je meer, dan kun je kiezen voor 24 GB of 32 GB werkgeheugen. Daarbij heb je de mogelijkheid om voor 4 TB opslagruimte te kiezen. Dat kan bij de iPad’s niet. Doe je bijvoorbeeld veel aan videobewerking, dan heb je zowel veel opslagruimte als veel werkgeheugen nodig. In dat geval is de MacBook Pro 2025 dus een betere keuze.

Batterij

De 11-inch versie van de iPad Pro 2025 heeft een batterij met een capaciteit van 8160 mAh, de 13-inch versie heeft er een van 10290 mAh. Beide versies hebben een batterijduur van zo’n 10 uur, wat voor de meeste mensen wel voldoende is.

Het is onduidelijk wat de capaciteit van de MacBook Pro 2025 batterij is, maar de batterijduur varieert van 16 tot 24 uur, afhankelijk van wat je er mee doet. Heb je om wat voor reden dan ook een lange batterijduur nodig, dan kun je dus beter voor de MacBook kiezen.

Voordelen iPad Pro 2025 Goedkoper dan de MacBook Pro

Goedkoper dan de MacBook Pro Kleiner en lichter dus handiger om mee te nemen

Kleiner en lichter dus handiger om mee te nemen Touchscreen (als je dat graag wilt) Nadelen iPad Pro 2025 Kortere batterijduur dan de MacBook Pro

Kortere batterijduur dan de MacBook Pro Minder opties qua werkgeheugen en opslagruimte

Minder opties qua werkgeheugen en opslagruimte Je moet evt een Magic Keyboard van 399 euro erbij kopen

Voordelen MacBook Pro 2025 Meer werkgeheugen en opslagruimte

Meer werkgeheugen en opslagruimte Langere batterijduur

Langere batterijduur Je hoeft geen keyboard te kopen Nadelen MacBook Pro 2025 Duurder dan de iPad Pro’s

Duurder dan de iPad Pro’s Relatief groot en zwaar

Relatief groot en zwaar Geen touchscreen

Conclusie: iPad Pro 2025 vs MacBook Pro 2025

Een echt verkeerde keuze kun je in dit geval niet maken. Wat voor jou de beste keuze is, hangt vooral af van wat je ermee gaat doen. Neem je het apparaat heel vaak met je mee, dan is de iPad Pro vanwege de kleinere afmetingen en het lagere gewicht misschien handiger. Mits de batterijduur van zo’n 10 uur voldoende voor je is natuurlijk. Daarbij ben je in principe goedkoper uit, maar houd er wel rekening mee dat je er eventueel een Magic Keyboard bij moet kopen (voor 399 euro). Ga je veel zware taken uitvoeren zoals videobewerking, dan is meer werkgeheugen en opslagruimte geen overbodige luxe, en kun je dus beter voor de MacBook Pro 2025 kiezen. Je bent dan wel wat meer geld kwijt, maar je hoeft er in principe ook niks meer bij te kopen. Uiteraard moet je het dan wel doen zonder touchscreen.

MacBook Air 2025 of MacBook Pro 2025 kopen?

Ben je van plan om een MacBook Air 2025 of een MacBook Pro 2025 aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

-40% Scoor de iPad Pro 2025 (11 inch) het goedkoopst bij € 1.029,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.710,- Belsimpel Naar deal -34% Scoor de iPad Pro 2025 (13 inch) het goedkoopst bij € 1.349,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 2.034,- Belsimpel Naar deal