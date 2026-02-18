iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze iPhone én iPad kun je beter niet meer kopen (om deze reden)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
18 februari 2026, 16:16
3 min leestijd
Deze iPhone én iPad kun je beter niet meer kopen (om deze reden)

Er is een nog niet zo oude iPhone en ook een iPad die je momenteel toch maar beter niet meer kunt kopen – en daar is een goede reden voor!

Lees verder na de advertentie.

Deze iPhone en iPad moet je niet meer kopen

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone of iPad aan te schaffen? Houd er dan rekening mee dat er twee modellen zijn die je momenteel beter niet meer kunt kopen. Het gaat om de iPhone 16e en de iPad Air 2025. We zullen je uitleggen waarom dit zo is.

iPhone niet kopen

Mark Gurman van Bloomberg plaatse onlangs een bericht op X waarin hij aangaf dat medewerkers van Apple Stores zien dat de voorraad van de iPhone 16e en de iPad Air 2025 vrijwel op is. Als dat klopt, betekent het twee dingen. Het is moeilijker geworden om deze Apple-apparaten nog aan te schaffen en het suggereert dat de directe opvolgers er nu echt bijna aankomen. Redenen om de iPhone 16e en iPad Air 2025 nu niet te kopen.

iPhone 17e en iPad Air 2026

Het bericht volgt op een eerder bericht van Gurman. Dat ging over de plannen van Apple voor de volgende releases, waaronder de iPhone 17e en de iPad Air 2026. Volgens dat bericht wordt de iPhone 17e net zo duur als de iPhone 16e bij release (719 euro). Maar dan wel met nieuwe chips en MagSafe-ondersteuning. Je kunt dus beter niet de iPhone 16e kopen, maar beter even wachten op de iPhone 17e. De nieuwe iPad Air zou volgens Gurman worden uitgerust met de A18-chip en Apple Intelligence, waardoor dit ook een veel betere keuze is dan de iPad Air 2025.

Het lijkt erop dat de iPhone 17e grotendeels hetzelfde ontwerp krijgt als de iPhone 16e. We verwachten onder andere ook hetzelfde 6,1-inch 60 Hz-scherm. Volgens sommige geruchten krijgt de iPhone 17e dezelfde notch in het scherm als het huidige model. Andere geruchten gaan uit van een Dynamic Island. Een pluspunt is dat de snelheid van draadloos opladen mogelijk wordt verhoogd van 15 W naar 25 W.

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen omtrent de aankomende iPhone 17e? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 17e!

Blijf op de hoogte van:
✅ De laatste geruchten over de iPhone 17e
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ Wanneer de pre-order start
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone Tablet iPhone Apple iPhone 16e iPhone 17e iPad Air 2025 iPad Air 2026

Bekijk ook

Nieuwe iPhone kopen? Met deze tip bespaar je honderden euro’s

Nieuwe iPhone kopen? Met deze tip bespaar je honderden euro’s

15 februari 2026

iPad vergelijken: welke iPad kun je het beste kopen in 2026?

iPad vergelijken: welke iPad kun je het beste kopen in 2026?

11 februari 2026

Goedkoopste iPhone kopen – de beste deals en tips

Goedkoopste iPhone kopen – de beste deals en tips

6 november 2025

iPad Air 2025 vs iPad Pro 2025: hoe groot zijn de (prijs)verschillen?

iPad Air 2025 vs iPad Pro 2025: hoe groot zijn de (prijs)verschillen?

16 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 16e
Apple iPhone 16e

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren