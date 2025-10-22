iPad Pro 2024 vs Pro 2025: voor wie is deze overstap interessant?

Is de nieuwe iPad Pro 2025 interessant als je al een iPad Pro 2024 hebt? We leggen ze naast elkaar om de verschillen op een rij te zetten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2024 vs iPad Pro 2025

De iPad Pro 2025 is de opvolger van de iPad Pro 2024 dus die zal ongetwijfeld weer een stukje beter zijn. Maar hoe groot zijn de verschillen precies en is het de moeite waard om de overstap te maken?

Bij Apple kun je nu alleen nog maar de iPad Pro 2025 kopen. Prijzen beginnen daar vanaf 1119 euro. Het zal nog wel even duren voordat je ergens goedkopere prijzen kunt vinden. De iPad Pro 2024 is inmiddels uiteraard wel iets goedkoper. Prijzen beginnen momenteel bij € 999,-.

Behuizing

Apple heeft aan de buitenkant van de iPad Pro 2025 niets veranderd ten opzichte van de iPad Pro 2024. Leg je ze naast elkaar, dan zie je geen verschil. Ze hebben dezelfde formaten (11 inch en 13 inch) en zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren Zilver en Spacezwart. Alle verbeteringen van de iPad Pro 2025 zijn dus te vinden aan de binnenkant.

Scherm

Over het scherm kunnen we eveneens kort zijn, want daar heeft Apple ook helemaal niets aan veranderd.

Camera

Voor de camera aan de achterkant geldt hetzelfde: er zijn helemaal geen veranderingen en dat is ook het geval bij de selfie-camera.

Prestaties

Hier komen we het eerste grote verschil tegen. De iPad Pro 2025 draait namelijk op de nieuwe M5-chip, terwijl de iPad Pro 2024 het met de M4-chip moet doen. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe versie een stuk sneller is dan de vorige.

Daarbij is de hoeveelheid werkgeheugen in twee gevallen toegenomen. Kies je een iPad Pro 2025 met 256 GB of 512 GB opslag, dan krijg je 12 GB werkgeheugen (dat was bij de iPad Pro 2024 nog 8 GB). Kies je een model met 1 TB of 2 TB opslag dan krijg je in alle gevallen 16 GB werkgeheugen (dat was ook al zo). Volgens Apple is daarnaast de bandbreedte van het werkgeheugen toegenomen, waardoor de lees- en schrijfsnelheden nu ook hoger liggen.

Batterij

Aan de batterij is dan weer niets veranderd. Beide iPad Pro-modellen van 13 inch hebben een batterij met een capaciteit van 10290 mAh, die van de 11-inch versies hebben er een van 8160 mAh. De batterijduur is alle apparaten hetzelfde: met een volle batterij kun je tot 10 uur video’s kijken. Wat wel nieuw is, is dat de batterij van de iPad Pro 2025-versies snelladen ondersteunt. Je kunt die batterij in 35 minuten tot 50 procent opladen met een adapter van 60 W of meer. Dat kan met de 2024-versie dus niet.

Overige verschillen

Andere verschillen die we nog tegenkomen, zijn een C1X-modem en een N1-chip. Dankzij het C1X-modem is de iPad Pro 2025 sneller en efficiënter wanneer je een mobiele verbinding gebruikt, vergeleken met de iPad Pro 2024. Daarnaast zorgt de N1-chip ervoor dat de iPad Pro 2025 nu WiFi 7 ondersteunt, waar de iPad Pro 2024 beperkt blijft tot WiFi 6E. Dit zorgt met name voor betere prestaties wanneer je met een 5 GHz-netwerk bent verbonden.

Conclusie

Zoals je ziet zijn de verschillen tussen de iPad Pro 2024 en de iPad Pro 2025 niet bijzonder groot. Eigenlijk komt het neer op de nieuwe M5-chip, de N1-chip en het C1X-modem, op snelladen, en op extra werkgeheugen als je voor 256 Gb of 512 GB kiest. De overstap van de 2024-versie naar de 2025-versie is dus alleen interessant als je heel dringend meer snelheid nodig hebt. Aangezien het allebei razendsnelle tablets zijn, is die kans niet zo groot. Heb je een oudere iPad Pro, dan is de overstap natuurlijk wel een stuk interessanter.

iPad Pro 2025 of iPad Pro 2024 kopen?

Ben je van plan om een van de Pro-modellen aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!