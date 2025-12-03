Slimme tado thermostaatknop met HomeKit is nu spotgoedkoop bij Lidl

Met de slimme tado V3+ thermostaatknop bespaar je eenvoudig op je energiekosten. Dit model is nu goedkoper dan ooit en ook nog eens gemakkelijk te installeren. In dit artikel leggen we uit waarom deze slimme thermostaatknop niet mag ontbreken in jouw smart home.

Deze thermostaatknop is tijdelijk goedkoper dan ooit

Bespaar gemakkelijk op je energierekening met deze slimme tado V3+ radiator thermostaatknop, die nu tijdelijk voor maar 64,95 euro bij Lidl verkrijgbaar is. Deze handige starterkit zorgt voor optimaal comfort en lagere kosten dankzij precieze regeling per kamer en perfecte koppeling met je slimme huis, waaronder Apple HomeKit voor eenvoudige sturing via de Woning-app of Siri.

Profiteer snel van deze scherpe deal om je huis voordelig te upgraden naar slimmer verwarmen.

Eenvoudige installatie en slimme temperatuurregeling

De tado V3+ starterkit bestaat uit slimme radiatorthermostaatknoppen waarmee je de temperatuur per kamer nauwkeurig kunt regelen. Dit helpt om je huis efficiënter te verwarmen en energie te besparen. De kit is eenvoudig te installeren (mits je een radiator hebt met vervangbare knop) en werkt draadloos via de tado-app, waar je ook temperatuurregelschema’s kunt instellen.

De thermostaatknoppen beschikken over functies zoals raam-open detectie, zodat de verwarming automatisch wordt uitgeschakeld wanneer je een raam opent, wat helpt om warmteverspilling te voorkomen.

Daarnaast is de tado V3+ starterkit volledig compatibel met smart home-systemen, waaronder Apple HomeKit. Hierdoor bedien je de thermostaatknoppen gemakkelijk via de Woning-app op je iPhone, iPad of zelfs met Siri via spraakbesturing. Dit maakt het regelen van je verwarming comfortabeler en slimmer, omdat je het kunt aanpassen aan je dagelijkse ritme en aanwezigheidsdetectie. Zo bespaar je niet alleen op je energiekosten, maar geniet je ook van meer wooncomfort zonder gedoe.

Slimme tado radiatorknop slechts 64,95 euro bij Lidl

Bij Lidl scoor je deze tado V3+ slimme radiatorthermostaatknop nu tijdelijk voor slechts 64,95 euro, perfect voor wie op een betaalbare manier zijn smart home-systeem wil uitbreiden. Installeren gaat super makkelijk op compatibele radiatoren en hij past naadloos in je Apple-ecosysteem dankzij Apple Home-ondersteuning, zodat je alles gemakkelijk regelt via de Woning-app of Siri.