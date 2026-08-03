Bij deze provider kijk je nu een jaar lang gratis tv (en bijna niemand weet het)

Op zoek naar een voordelig internet- en tv-abonnement? Dan heeft deze provider momenteel een opvallende actie. Je kijkt tijdelijk gratis tv én betaalt slechts 20 euro per maand voor internet.

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Zo kijk je een jaar lang gratis naar je favoriete programma’s

Wie op zoek is naar een voordelig internet- en tv-abonnement, kan momenteel flink besparen bij hollandsnieuwe. De provider heeft namelijk een tijdelijke actie waarmee je niet alleen profiteert van een scherpe maandprijs voor internet, maar ook tijdelijk gratis tv kijkt via de TV App. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Gratis tv kijken inclusief programma’s terugkijken

Sluit je een tweejarig Internet & TV-abonnement af, dan krijg je maar liefst 12 maanden gratis toegang tot de hollandsnieuwe TV App. Kies je liever voor een abonnement van één jaar, dan ontvang je 8 maanden gratis toegang tot de app. Daarmee kun je overal in Nederland live tv kijken en programma’s terugkijken op je smartphone, tablet of andere geschikte apparaten.

Ook de prijs van het abonnement is zeer aantrekkelijk. Voor internet en tv met een downloadsnelheid van 100 Mbit/s én 1 Gbit/s betaal je tijdelijk slechts 20 euro per maand voor de eerst 12 maanden. Daarmee behoort deze actie tot de scherpst geprijsde internet- en tv-aanbiedingen van dit moment. Vooral voor kleinere huishoudens, stellen en gezinnen die een stabiele internetverbinding zoeken zonder de hoofdprijs te betalen, is dit een interessante optie.

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Waarom 100 Mbit/s zeker meer dan genoeg is voor kleinere huishoudens

Met 100 Mbit/s internet heb je voldoende snelheid voor vrijwel alle dagelijkse bezigheden. Stream moeiteloos films en series, werk thuis, voer videogesprekken of game online, terwijl meerdere apparaten tegelijkertijd verbonden zijn. Daarnaast krijg je een compleet tv-pakket met toegang tot de populairste Nederlandse zenders.

Naast live televisie biedt de TV App handige extra’s. Zo kun je programma’s tot 48 uur terugkijken wanneer het jou uitkomt en hoef je niets van je favoriete series, sportwedstrijden of nieuwsuitzendingen te missen. Dat maakt de app een fijne aanvulling op het gewone tv-pakket, zeker wanneer je regelmatig onderweg bent.

Liever zelf vergelijken?

Wil je liever zelf alle prijzen vergelijken, bijvoorbeeld omdat je op zoek bent naar een hogere internetsnelheid? Dan zijn er ook andere interessante aanbiedingen op de markt. Zo krijg je bij KPN tijdelijk een gratis JBL PartyBox ter waarde van 449 euro bij een 2-jarig internet- en/of tv-abonnement. En bij Ziggo ontvang je de tijdelijk een gratis Samsung Smart TV t.w.v. 699 euro.