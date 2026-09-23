Deze Motorola-babyfoon met camera kost bij Action nog geen 30 euro

Een babyfoon met camera is handig, maar voor een model van een bekend merk ben je al snel een flink bedrag kwijt. Action heeft nu een opvallend betaalbare optie: de Motorola VM481 met kleurenscherm en nachtzicht. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Geen wifi of app nodig

Het fijne aan de Motorola VM481 is dat je geen app of wifi nodig hebt. Je krijgt een losse camera voor in de babykamer en een ouderunit met een 2 inch kleurenscherm. Die twee maken rechtstreeks verbinding met elkaar via 2,4GHz FHSS.

Je hoeft je iPhone dus niet naast je neer te leggen om de hele tijd een camerabeeld open te houden. Op het scherm van de ouderunit zie en hoor je direct wat er in de babykamer gebeurt. Het bereik bedraagt maximaal 300 meter, waardoor je de ouderunit gemakkelijk mee kunt nemen naar een andere kamer of de tuin.

Voor de complete set betaal je bij Action momenteel slechts € 29,95. Daar komen nog € 5,99 bezorgkosten bij. Houd er wel rekening mee dat deze Motorola-babyfoon alleen via de webshop van Action verkrijgbaar is.

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Ook ’s nachts meekijken

Het lcd-scherm van de ouderunit heeft een resolutie van 480 bij 272 pixels. Dat klinkt misschien niet indrukwekkend naast het scherm van je iPhone, maar voor het controleren of je kindje rustig ligt te slapen is het voldoende. Bovendien beschikt de camera over infrarood nachtzicht tot vijf meter. En het komt de accutijd ten goede, waarover zo meer.

Ook kun je het beeld tot twee keer digitaal inzoomen. De camera heeft een kijkhoek van ongeveer 50 graden. Dankzij de gevoelige microfoon hoor je geluid vanuit de kamer en leds op de ouderunit geven eveneens aan wanneer er geluid wordt gedetecteerd.

De ouderunit heeft een ingebouwde oplaadbare batterij en gaat volgens Action tot 300 minuten mee. Je kunt hem dus maximaal zo’n vijf uur gebruiken zonder hem aan de oplader te hangen. Is de accu bijna leeg, dan krijg je automatisch een waarschuwing. De babyfoon waarschuwt je ook wanneer je buiten het bereik van de camera komt.

De camera zelf werkt op netstroom. In de doos zitten daarom twee voedingsadapters, samen met de babyunit, ouderunit, oplaadbare batterij en een snelstartgids. Je kunt beide onderdelen dus direct gebruiken.

Motorola houdt het bij dit model verder vrij eenvoudig. Zo zijn er geen slaapliedjes, white noise, nachtlampje of terugspreekfunctie aanwezig en kun je geen beelden opnemen. Zoek je vooral een betaalbare babyfoon waarmee je kunt kijken en luisteren, dan krijg je voor 29,95 euro wel de belangrijkste functies.