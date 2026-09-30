Bij deze populaire provider krijg je 1 jaar sim only tijdelijk hélemaal gratis

Een nieuwe Sim Only hoeft momenteel niet veel te kosten. Bij deze provider krijg je tijdelijk cashback als je een nieuw abonnement afsluit, waardoor je extra voordeel krijgt. In combinatie met de huidige korting kan de besparing flink oplopen. Hieronder lees je hoe de actie precies werkt en hoe je de cashback aanvraagt.

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Hollandsnieuwe stunt met goedkope bundels én cashback

Wie op zoek is naar een goedkoop sim only-abonnement, kan momenteel profiteren van een interessante actie van hollandsnieuwe via Belsimpel. Bij het afsluiten van een nieuw 2-jarig abonnement ontvang je tijdelijk 54 euro cashback. Kies je voor een bundel van 20, 30 of 40 GB zonder onbeperkt bellen en sms’en, dan betaal je het eerste jaar slechts 4,50 euro per maand. Dankzij de cashback krijg je het bedrag van je eerste jaar daardoor volledig terug.

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Zo zorg je ervoor dat je de cashback ontvangt

Om gebruik te maken van de actie, moet je de cashback zelf aanvragen. Dit gebeurt niet automatisch nadat je het abonnement hebt afgesloten. Bekijk daarom na je bestelling goed de actievoorwaarden en dien je aanvraag op tijd in. Na het eerste jaar betaal je het reguliere maandbedrag van je gekozen abonnement. Om voor de cashback in aanmerking te komen, kun je kiezen uit 20, 30 of 40 GB data. Daarmee is de actie vooral interessant als je een ruime databundel zoekt, maar geen behoefte hebt aan onbeperkt bellen en sms’en.

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Ook bij Simyo profiteer je nu van dubbel voordeel

Bij Simyo via Belsimpel krijg je tijdelijk 100 euro cashback wanneer je een nieuw 2-jarig sim only-abonnement afsluit vanaf 15 GB. De cashback komt bovenop de huidige actie waarbij je bij bundels vanaf 20 GB de eerste 12 maanden korting krijgt op je maandbedrag. Let er wel op dat de cashback alleen geldt voor nieuwe klanten. Wie zijn bestaande abonnement verlengt, komt niet voor deze actie in aanmerking.

De 100 euro cashback wordt niet automatisch uitgekeerd. Na het afsluiten van je abonnement moet je de cashback zelf aanvragen. Controleer daarom na je bestelling goed de actievoorwaarden en dien je aanvraag op tijd in. Zo voorkom je dat je de cashback misloopt.