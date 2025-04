Google gaat stoppen met de Nest-thermostaten in Europa. Dat is jammer, maar iPhoned heeft de beste alternatieven voor je verzameld!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google trekt stekker uit Nest-thermostaten in Europa: dit zijn de beste alternatieven

Google heeft besloten om de verkoop te stoppen van de Google Nest-thermostaten. Voor bezitters van de eerste versie van de thermostaat die in Nederland verscheen (Google noemt dit de Nest Learning Thermostat tweede generatie) is het extra vervelend, want voor dat apparaatje gaat de ondersteuning helemaal stoppen op 25 oktober 2025.

Als de ondersteuning stopt dan kun je de thermostaat ook niet meer via de app (of Google assistent) bedienen. Ook zullen bepaalde functies niet meer werken. Je kunt nog wel zelf op het apparaatje de temperatuur en de schema’s aanpassen.

Als je een Google Nest-thermostaat (3e generatie, 2015) of een Google Nest-thermostaat E (2018) hebt, dan is er in Europa voorlopig nog niets aan de hand. Het bedrijf geeft zelf aan dat deze apparaten nog steeds (beveiligings-)updates zullen krijgen. Maar als de verkoop stopt dan kan Google natuurlijk ook opeens stoppen met de ondersteuning van alle Nest-apparaten in Europa …

Google raadt zelf de thermostaten van Tado aan als mogelijke vervanger. Wij hebben daarom de beste al voor je opgezocht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tado Slimme Thermostaat X

De Tado Slimme Thermostaat X werkt met bijna alle verwarmingen en is gemakkelijk te bedienen via een app op je iPhone of Android. De thermostaat heeft meerdere slimme functies aan boord waarmee hij helpt je energiekosten wat omlaag te krijgen.

Je kunt hem koppelen aan systemen zoals Google Home, Alexa en Apple HomeKit. Met een extra abonnement krijg je toegang tot functies zoals geofencing. Daarmee kan de thermostaat bijvoorbeeld automatisch de verwarming lager zetten als iedereen uit huis is.

De starterset bevat ook de Bridge X die als een soort hub dient en je huis verbindt met het internet en de cloud van tado. Heb je bijvoorbeeld al een Apple TV 4K (tweede generatie) of een HomePod (mini), dan kun je die apparaten als hub gebruiken. Check de tado-site voor meer informatie of je een Bridge X nodig hebt.

Tado Slimme Thermostaat V3+

De tado slimme thermostaat V3+ is een iets oudere versie dan de versie X hierboven. Het grootste verschil is de integratie van smart home. Ondersteuning voor de Woning-app en Siri is er, maar de Slimme Thermostaat X werkt ook met Matter en Thread.

Je kunt deze Thermostaat X dus met wat meer slimme apparaten verbinden. De V3+ heeft dan weer een wat bredere compatibiliteit met bestaande verwarmingssystemen.

Tado Slimme Radiatorknop V3+

Met Tado Slimme Radiatorknop V3+ vervang je heel gemakkelijk je bestaande radiatorknop door een slimme variant. De Slimme Radiatorknop kun je dan via de Tado-app op je smartphone bedienen. Zo kun je de verwarming per ruimte instellen, zelfs als je niet thuis bent.​

Je kunt de knop zelf installeren zonder speciaal gereedschap. De benodigde adapters voor verschillende radiatoren worden meegeleverd.

Netatmo Slimme Thermostaat

De Netatmo slimme thermostaat is compatibel met de meeste ketelmodellen (elektrisch, gas, olie, hout) en warmtepompen. Als je het niet zeker weet kun je een speciale website van Netatmo gebruiken om het te checken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De bediening gaat via de app of spraakopdrachten. Daarbij heeft hij ondersteuning voor Google Assistant, Alexa en Siri. Verder heeft de Netatmo Slimme Thermostaat een voordeel: hij heeft geen abonnement nodig voor extra functies. Maar hij mist wel wat functionaliteiten die de thermostaten van Tado wel hebben.​

Plugwise Anna

De slimme thermostaat ANNA van Plugwise helpt je om je huis te verwarmen en tegelijkertijd energie te besparen.​ De ronde schijf heeft een eenvoudige bediening via de app of direct op het apparaat. Een bijkomend voordeel: je hebt geen abonnementskosten.

Hij heeft ondersteuning voor OpenTherm. Daarmee is Anna in principe geschikt voor iedere Nederlandse CV ketel. Je kunt zelf even checken of je ketel die ondersteuning heeft. Je ketel heeft dan een OpenTherm-logo op de ketel of in de handleiding.

Veelgestelde vragen

Wat kun je doen met een Google Nest? De Google Nest thermostaat regelt automatisch de temperatuur in je huis en leert van jouw gewoontes. Je kunt de thermostaat bedienen via een app of met je stem, ook als je niet thuis bent. Hij helpt je daarmee energie besparen door slimmer te verwarmen wanneer dat nodig is. Wat is het verschil tussen een Google Home en Google Nest? Onder Google Home viel de eerste serie slimme apparaten van Google. Later veranderde Google de naam naar Google Nest, en daaronder vallen nu alle slimme apparaten zoals speakers, thermostaten, camera’s en deurbellen. Dus Google Nest is eigenlijk de nieuwe naam en het bredere merk. Overigens heet de app waar alle apparaten onder vallen nog steeds Google Home. Heb je een abonnement nodig voor Google Nest? ​Je hebt meestal geen abonnement nodig om een Google Nest-apparaat te gebruiken. Deze apparaten werken vaak prima zonder extra kosten. Echter, voor bepaalde functies is een extra abonnement vereist. Hoe sluit je een Google Nest aan? Het aansluiten van een Google Nest-apparaat, zoals een thermostaat, speaker of deurbel, is meestal eenvoudig en goed zelf te doen. Eerst controleer je of je apparaat geschikt is voor jouw woning en netwerk. Vervolgens installeer je de Google Home-app op je smartphone en maak je verbinding met je wifi-netwerk. Daarna sluit je het Nest-apparaat aan op stroom of op de juiste aansluiting, afhankelijk van het type product.



Voor een thermostaat moet je vaak ook wat draden aansluiten, dus het is belangrijk om eerst de stroom uit te zetten en eventueel hulp te vragen als je twijfelt. Vervolgens begeleidt de app je stap-voor-stap door het installatieproces. Heb je bij tado een abonnement nodig? Je hebt geen abonnement nodig om een Tado slimme thermostaat te gebruiken. Je kunt handmatig de temperatuur regelen en meldingen ontvangen via de app. Wil je dat speciale functies zoals geofencing? Dan heb je abonnement nodig. Het abonnement kost ongeveer drie euro per maand.