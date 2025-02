iPhone 16E (SE) komt eraan: iPhone SE 2022 tijdelijk 261 euro goedkoper

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Goed nieuws! De iPhone SE 2022 is nog steeds beschikbaar en door de mogelijke komst van de nieuwe iPhone 16E (SE) kun je het toestel nu tijdelijk met flinke korting kopen! iPhoned laat je zien hoe je deze deal kunt scoren.

iPhone SE 2022: nu voor minder dan 320 euro

De iPhone SE 2022 (128 GB) heeft een adviesprijs van 579 euro, maar is momenteel flink goedkoper. Dit komt waarschijnlijk omdat de release van de nieuwe iPhone 16E (SE) steeds dichterbij komt. Wil je nog snel profiteren van een scherpe deal op de huidige versie? Dan is dit hét moment!

Kies je voor een Vodafone-abonnement via Belsimpel, dan betaal je slechts 318 euro voor de iPhone SE 2022 met 128 GB aan opslagcapaciteit. Dat betekent een flinke korting van 261 euro die je niet wilt missen! Deze deal is niet alleen interessant als je een nieuw telefoonabonnement zoekt, maar ook als je op zoek bent naar een voordelige manier om een nieuwe iPhone aan te schaffen.

Liever een los toestel? Bij Belsimpel vind je de iPhone SE 2022 (128 GB) momenteel voor de laagste prijs. Je betaalt daar 549 euro voor het toestel. Wacht niet te lang, want met de mogelijke komst van een opvolger kan de voorraad snel slinken!

De iPhone SE 2022 via een webshop: kortingen tot 261 euro

Als je een grotere bundel nodig hebt, is het vaak voordeliger om je iPhone SE 2022 met een abonnement aan te schaffen via een webwinkel zoals Belsimpel of Mobiel.nl. De korting die je ontvangt, hangt af van de grootte van je bundel – hoe meer MB’s je kiest, hoe hoger de korting. Zo profiteer je van een scherpe prijs op je nieuwe iPhone!

Met Vodafone-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 261 euro

Wil je een Vodafone-abonnement? Dan kun je bij Belsimpel tot 261 euro besparen op je iPhone SE 2022. Voor de 128 GB-variant betaal je dan nog maar 318 euro aan toestelkosten. Heb je ook internet van Ziggo? Dan profiteer je van dubbel zoveel data en extra korting!

Met Odido-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 231 euro

Kies je voor een Odido-abonnement bij Belsimpel in combinatie met de iPhone SE 2022, dan bespaar je 231 euro. Je betaalt dan slechts 348 euro voor het toestel. Heb je thuis meerdere mobiele abonnementen van Odido? Dan krijg je bovendien 2,50 euro korting per maand en 2 GB extra data!

Met KPN-abonnement bij Mobiel.nl: bespaar tot 195 euro

Kies je voor een KPN-abonnement bij Mobiel.nl, dan bespaar je tot 195 euro en betaal je slechts 384 euro voor de iPhone SE 2022. Heb je thuis ook KPN-internet? Dan krijg je 7,50 euro korting per maand op je abonnement én 5 euro korting op je entertainmentpakket!

Waarom je de iPhone SE 2022 nu nog snel in huis wil halen

De iPhone SE 2022 is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een krachtige iPhone tegen een betaalbare prijs. Met de A15 Bionic-chip, dezelfde chip die ook in de iPhone 13-serie zit, biedt de SE 2022 razendsnelle prestaties en een lange levensduur. Het toestel heeft een 4,7-inch Retina-display en een enkele 12 MP-camera die fantastische foto’s en video’s maakt. Dit maakt het een uitstekende keuze voor dagelijks gebruik en voor mensen die geen grote smartphone nodig hebben, maar toch willen profiteren van de nieuwste technologie.

Veel power voor een scherpe prijs

Wat de iPhone SE 2022 extra aantrekkelijk maakt, is de prijs. Door de komst van een mogelijk nieuw iPhone SE-model wordt de 2022-versie nu flink goedkoper aangeboden. Voor een prijs van 319 euro (bijvoorbeeld met een Vodafone-abonnement via Belsimpel) krijg je een gloednieuwe iPhone in een compact formaat.

Met de mogelijke lancering van een nieuwe iPhone 16E (SE), kun je verwachten dat de prijs van de 2022-versie nog verder zal dalen, maar de voorraad kan snel opraken. Als je dus op zoek bent naar een goede deal, is dit hét moment om de iPhone SE 2022 nog snel aan te schaffen. De iPhone SE 2022 biedt nog steeds uitstekende prestaties en is een slimme keuze voor wie een nieuwe iPhone wil zonder gelijk de hoofdprijs te betalen.