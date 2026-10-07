Deze provider stunt tijdelijk met een flinke cashback én korting

Wil je besparen op je mobiele abonnement? Dan hebben we goed nieuws voor je. Belsimpel heeft momenteel een interessante deal voor wie op zoek is naar een voordelige sim only. Hieronder lees je precies hoe de actie werkt en hoeveel voordeel je kunt pakken.

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Waarom je nu wil kiezen voor deze provider

Ben je op zoek naar een nieuwe Sim Only? Dan is dit een goed moment om er een af te sluiten. Via Belsimpel krijg je bij een Simyo-abonnement van minimaal 10 GB namelijk tijdelijk 100 euro cashback. Kies je voor 20 GB of meer, dan loopt het voordeel verder op: je krijgt de eerste 12 maanden ook korting op het maandbedrag, bovenop de cashback.

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Dit zijn de abonnementen van Simyo

Bij Simyo kun je kiezen uit verschillende sim only-abonnementen, waarbij je zelf bepaalt hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Hieronder zetten we de verschillende abonnementen en de bijbehorende korting overzichtelijk voor je op een rij. Nieuwe klanten ontvangen bij een abonnement van minimaal 10 GB bovendien cashback. De maandelijkse korting geldt voor alle klanten van Simyo.

Mobiele data Bellen & sms Regulier tarief Gem. maandprijs (incl. korting) 10 GB 200 min/sms €8 €3,83 15 GB 200 min/sms €9 €4,83 20 GB 200 min/sms €11 €4,58 30 GB 200 min/sms €13 €5,58 40 GB 200 min/sms €15 €6,58

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Over Simyo als mobiele provider

Simyo is een Nederlandse mobiele provider die bekendstaat om zijn betaalbare abonnementen en maakt gebruik van het KPN-netwerk. Je hebt keuze uit verschillende bundels met mobiele data en belminuten, waardoor je het abonnement kunt afstemmen op je eigen verbruik.

Daarnaast kun je je bundel iedere maand aanpassen en gebruikmaken van 4G en 5G. Ook biedt Simyo eSIM en een dataplafond, waarmee je voorkomt dat je onverwacht extra kosten maakt. Hierdoor is Simyo een interessante optie als je een betaalbaar mobiel abonnement zoekt, maar wel gebruik wilt maken van het KPN-netwerk.