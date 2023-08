De beste iPhone voor elk budget: dit zijn de beste deals

Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone, dan wil je natuurlijk zonder al te veel moeite weten welke de topper is binnen jouw budget. Daarom zetten we de beste iPhones in vijf verschillende prijsklassen voor je op een rij.

iPhone voor elk budget

Is jouw smartphone aan vervanging toe of loopt je abonnement af? Wij hebben de beste iPhone voor 5 verschillende prijsklassen opgesomd. Welk budget je ook hebt, voor iedereen is er een iPhone! Ontdek snel welke bij jouw portemonnee past.

1. Beste iPhone onder de 350 euro: iPhone SE 2020 (339 euro)

Als je op zoek bent naar een iPhone maar niet zo’n diepe portemonnee hebt, dan is de iPhone SE uit 2020 de keuze voor jou. Je krijgt dan misschien niet van het meest recente ontwerp, maar de hardware kan met gemak nog een aantal jaar mee. Hij maakt namelijk gebruik van dezelfde chip als de iPhone 11 (Pro). En dat voor een relatief betaalbare prijs.

Het ontwerp komt overeen met dat van de iPhone 8. Daarmee krijg je dus een compact 4,7 inch-lcd-scherm met dikke schermranden, maar dankzij de glazen achterkant laad je de iPhone ook draadloos op. Verder heeft de iPhone achterop één camera, net als de iPhone 8. Maar hij kan meer: je kunt namelijk portretfoto’s schieten met een diepte-effect.

Je haalt de iPhone SE 2020 op dit moment het goedkoopst in huis met een abonnement van Vodafone via GSMweb. Je betaalt dan voor het toestel nog maar 96 euro. Dat is een besparing van 243 euro. Los is de iPhone SE 2020 het goedkoopst via Bol.com, waar je 339 euro betaalt.

2. Beste iPhone onder de 500 euro: iPhone SE 2022 (419 euro)

Heb je iets meer budget, ga dan voor de iPhone SE 2022. Deze heeft onder de motorkap de A15 Bionic chip, die ook gebruikt wordt door de iPhone 13 (Pro). Daardoor is hij nóg krachtiger en energiezuiniger. Je plakt dus weer een paar extra uurtjes aan de accuduur. Net als zijn oudere broer heeft-ie een 4,7 inch-lcd-scherm en is makkelijk met één hand te bedienen.

Je maakt aan de achterkant nog steeds gebruik van een enkele 12 megapixel-camera, maar toch maak je betere kiekjes dankzij de A15-processor. Verder is het toestel beter bestand tegen de toekomst, want je maakt gebruik van 5G op het moment dat je provider dat ondersteunt. Bovendien mag je tot tenminste iOS 20 of iOS 21 aan updates verwachten, terwijl het model uit 2020 daar waarschijnlijk bij iOS 18 of iOS 19 mee stopt.

Klinkt dit als het toestel voor jou? Je schaft hem nu het goedkoopst aan in combinatie met een abonnement van KPN of Vodafone bij GSMweb. Met beide providers betaal je nu 288 euro voor de iPhone SE 2022. Toch liever als los toestel kopen? Dan ben je het goedkoopste uit bij PhoneMarket, waar hij 419 euro kost.

3. Beste iPhone onder 750 euro: iPhone 12 (629 euro)

De iPhone 12, het instapmodel van de serie uit 2020, is krachtig en beschikt over het moderne uiterlijk dat Apple tegenwoordig aan zijn smartphones geeft. Qua processor doe je wel een stapje terug in vergelijking met de iPhone SE 2022. Want in dit toestel zit namelijk de A14-processor. Je krijgt er echter wel een extra camera voor terug.

Met de groothoeklens leg je wijde shots eenvoudig vast en je maakt gebruik van de indrukwekkende nachtmodus. Bij weinig licht maak je dus nog steeds goede foto’s. Verder is het scherm een stukje groter dan de vorige iPhones die we noemden: 6,1 inch. Dankzij het oled-display ziet het beeld er overigens prachtig uit.

In combinatie met een abonnement van KPN via Belsimpel ben je het goedkoopste uit. Voor het toestel betaal je 149 euro minder dan als je hem los zou kopen. Met het abonnement leg je 480 euro neer voor de smartphone, terwijl hij als los toestel nu 629 euro kost bij Belsimpel.

4. Beste iPhone onder 1000 euro: iPhone 14 (849 euro)

De iPhone 14 is de meest recente instapper. Het toestel is voorzien van een A15 Bionic-chip en een 12-megapixel dual camera. Dankzij de verbeterde selfie camera met autofocus schiet je de mooiste plaatjes. Naast de selfie camera is de TrueDepth-camera ook voorzien van een aantal nieuwe features.

Zo zorgt de verbeterde autofocus voor superscherpe foto’s en de ‘Filmmodus’ voor nog scherpere video’s. Schiet je trouwens regelmatig video’s? De ‘Actiemodus’ beschikt over nog betere beeldstabilisatie dan de telefoon van nature al heeft. Daarnaast kijk je met de iPhone 14 met een volle accu tot wel 20 uur lang naar je favoriete series.

Schaf de iPhone 14 aan in combinatie met een abonnement van Vodafone bij GSMweb. De smartphone kost je hier 528 euro: een besparing van 321 euro. Wil je niet vastzitten aan een abonnement, maar liever het toestel los kopen? Bij PhoneMarket is de gele variant nu het goedkoopst: hij kost 849 euro.

5. Beste iPhone: iPhone 14 Pro Max (1258 euro)

Het allerbeste toestel dat Apple op dit moment te bieden heeft, haal je in huis met de iPhone 14 Pro Max. Het is de krachtigste iPhone van nu en dat komt door de A16 Bionic-chip die de boel aandrijft. Die is weer een stap sneller en energiezuiniger. Verder maak je met de 48 megapixel-hoofdcamera prachtige kiekjes boordevol detail.

De iPhone 14 Pro Max is een flinke smartphone met zijn 6,7 inch-scherm. Je ziet altijd hoe laat het is op het Always on-display, maar de iPhone heeft ook het Dynamic Island. Dankzij dit ‘dynamische eiland’ bovenaan het scherm lees je gemakkelijk inkomende meldingen en bestuur je jouw favoriete apps.

Op het moment is de iPhone 14 Pro Max het goedkoopst als je hem bestelt via GSMweb. Met een abonnement van Vodafone betaal je 1001 euro voor het toestel. Liever los? Dan klop je het beste aan bij PhoneMarket, waar hij 1258 euro kost.