Action stunt met draadloze beamer: betaalbaar én 4K-beeldkwaliteit

Action heeft weer een opvallende gadget in het assortiment: de Denver PR-4700 projector. Deze draadloze 4K-beamer kost nog geen 90 euro en is perfect voor een filmavond in de tuin of een snelle setup in huis.

Action heeft opnieuw een interessante gadget toegevoegd: de Denver PR-4700 projector. Deze draadloze 4K-beamer is verkrijgbaar voor 89,95 euro bij Action en is interessant voor iedereen die graag een groot scherm wil zonder gelijk de hoofdprijs te betalen.

De projector heeft een compact ontwerp en beschikt over een ingebouwde accu, waardoor je hem tot ongeveer twee uur draadloos kunt gebruiken. Dat maakt hem handig voor een filmavond, een presentatie of een spontane bioscoopavond in de tuin. Vooral het draadloze gebruiksgemak maakt dit model interessant ten opzichte van veel andere budgetbeamers. Wees er snel bij, want de voorraad kan er snel doorheen gaan bij Action!

Dit wil je weten over de specificaties

De projector kan 4K-signalen afspelen, waardoor je kunt genieten van scherp weergegeven content. Met 150 ANSI lumen komt het beeld vooral goed tot zijn recht in een donkere kamer, waar je een duidelijke en rustige kijkervaring hebt. Zo is de beamer van Action perfect voor filmavonden of het kijken van sportwedstrijden in de avond.

Je kunt projecteren tot wel 180 inch, wat zorgt voor een groot en meeslepend beeld. De contrastverhouding van 2000:1 zorgt daarbij voor een prettig en gebalanceerd beeld met voldoende diepte voor dit segment. Qua aansluitingen zit je goed: HDMI en usb-c maken het eenvoudig om verschillende apparaten te koppelen. Zo sluit je jouw iPhone eenvoudig aan op de usb-c-aansluiting om series of films te kijken. Daarnaast kun je via Bluetooth een externe speaker verbinden voor extra geluid, wat een fijne toevoeging is naast het ingebouwde geluid.

Waarom deze beamer van Action zeker de moeite waard is

De Denver PR-4700 projector van Action is vooral een handige keuze als je op zoek bent naar een betaalbare, compacte en makkelijk mee te nemen beamer. Hij werkt goed voor een filmavond in de slaapkamer, een eenvoudige opstelling in de tuin of als extra scherm wanneer je onderweg bent.

Voor een volwaardige thuisbioscoop is dit niet de meest uitgebreide optie, maar binnen deze prijsklasse biedt hij juist veel gemak. Je krijgt een praktische en compacte projector die zonder veel instellingen snel een groot beeld kan weergeven.