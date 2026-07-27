Action stunt met robotstofzuiger mét dweilfunctie (en hij kost geen fortuin)

Een robotstofzuiger hoeft allang niet meer honderden euro’s te kosten. Action verkoopt nu de Hombli Smart Robotstofzuiger met dweilfunctie voor minder dan 90 euro. Dankzij slimme navigatie, bediening via een app en een ingebouwde dweilfunctie neem je het schoonmaken grotendeels uit handen.

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Action verkoopt slimme robotstofzuiger mét dweilfunctie

Wie graag minder tijd kwijt is aan stofzuigen én dweilen, hoeft tegenwoordig geen fortuin meer uit te geven. Bij Action haal je namelijk momenteel de Hombli Smart Robotstofzuiger met dweilfunctie in huis voor slechts 89,95 euro. Daarmee is deze slimme huishoudhulp een stuk voordeliger dan veel bekende alternatieven van andere populaire merken.

De robotstofzuiger combineert stofzuigen en dweilen in één apparaat. Daardoor verwijdert hij niet alleen stof, kruimels en haren, maar neemt hij ook lichte vlekken op harde vloeren direct mee. Vooral in huishoudens met huisdieren of jonge kinderen kan dat flink wat tijd schelen. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Slimme navigatie en bediening via de app

De Hombli Smart Robotstofzuiger maakt gebruik van LiDAR-laserscanning om je woning nauwkeurig in kaart te brengen. Hierdoor rijdt hij niet willekeurig door je huis, maar plant hij een efficiënte schoonmaakroute. Dat zorgt ervoor dat kamers sneller worden schoongemaakt en plekken minder snel worden overgeslagen.

Via de Hombli-app bepaal je zelf wanneer de robot aan het werk gaat. Je kunt schoonmaakschema’s instellen, specifieke kamers selecteren of no-go-zones aanmaken waar de robot niet mag komen, bijvoorbeeld bij voerbakken of een speelkleed. Ook ondersteunt de robot spraakbediening via Google Assistant en Amazon Alexa, zodat je hem eenvoudig met een stemcommando kunt starten.

Hombli Hombli 9.0 (3.100 reviews) Gratis via App Store via App Store

Met een zuigkracht tot 4.000 Pa is de robot krachtig genoeg om stof, kruimels en dierenharen van zowel harde vloeren als laagpolig tapijt op te zuigen. Dankzij de automatische terugkeer naar het laadstation laadt hij zichzelf op zodra de accu bijna leeg is en kan hij daarna zijn schoonmaakronde vervolgen.

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Alleen online verkrijgbaar bij Action

Robotstofzuigers met vergelijkbare functies kosten bij andere winkels al snel enkele honderden euro’s meer. Voor slechts 89,95 euro krijg je bij Action een model dat beschikt over slimme navigatie, app-bediening, een dweilfunctie en ondersteuning voor spraakassistenten. Daarmee biedt deze Hombli Smart Robotstofzuiger opvallend veel functies voor zijn prijsklasse.

Ben je al een tijdje op zoek naar een betaalbare robotstofzuiger, dan is deze aanbieding zeker het bekijken waard. Zoals wel vaker bij populaire Action-producten geldt dat de voorraad beperkt is. Zie je de robotstofzuiger online nog op voorraad, dan is het verstandig niet te lang te wachten.