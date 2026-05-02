Deze robotstofzuiger van Tapo is tijdelijk flink goedkoper

Schoonmaken zonder er zelf tijd in te steken? Dat kan met de TP-Link Tapo RV30 (Max), die nu ook nog eens flink in prijs is verlaagd. Hieronder lees je wat je verder van deze robotstofzuiger kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tapo-robotstofzuiger tijdelijk met maar liefst 262 euro voordeel

De TP-Link Tapo RV30 is tijdelijk flink in prijs verlaagd. Wat deze deal extra interessant maakt: bij MediaMarkt haal je deze slimme robotstofzuiger nu in huis voor 167 euro, terwijl de introductieprijs nog 399 euro was.

Toch liever wat meer vermogen? De TP-Link Tapo RV30 en RV30 Max lijken sterk op elkaar: beide zijn uitgerust met LiDAR-navigatie en een dweilfunctie. Het verschil zit vooral in de zuigkracht. De RV30 Max komt met 5300 Pa, tegenover 4200 Pa bij de standaard RV30.

Daardoor presteert de Max beter op tapijt en bij dierenharen, terwijl de reguliere RV30 vooral geschikt is voor dagelijks gebruik op harde vloeren. Omdat de prijzen momenteel dicht bij elkaar liggen bij Bol en MediaMarkt, is de Max op dit moment zeker ook een interessante keuze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LiDAR maakt deze robotstofzuiger extra slim

Wat deze robotstofzuiger echt onderscheidt, is de LiDAR-navigatie. De TP-Link Tapo RV30 scant je woning en maakt in korte tijd een nauwkeurige plattegrond. Daardoor rijdt hij efficiënt door je huis zonder stukken over te slaan. Ook in het donker blijft hij probleemloos zijn rondes maken.

Naast stofzuigen heeft de Tapo RV30 een dweilfunctie. Met verschillende waterstanden pak je eenvoudig lichte vlekken en vuil op harde vloeren mee. Voor een grondige schoonmaak is hij geen vervanging, maar voor het dagelijkse onderhoud is het zeker een handige toevoeging.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Schoonmaken met de Tapo RV30 (Max) via je app

Via de Tapo-app stel je in een paar klikken schoonmaakschema’s in of kies je precies welke kamers de robot wel of niet mag meenemen. Ook kun je no-go zones instellen, handig voor plekken met kabels of kwetsbare meubels. Heb je een smart home? Dan werkt de robotstofzuiger ook samen met spraakassistenten zoals Google Home en Amazon Alexa.

TP-Link Tapo TP-Link Systems Inc. 9.4 (1.436 reviews) Gratis via App Store via App Store

De accuduur ligt rond de drie uur, waardoor de TP-Link Tapo RV30 ook grotere woningen aankan. Is de batterij leeg, dan keert hij automatisch terug naar het laadstation om daarna verder te gaan waar hij gebleven was.

Kortom: de Tapo RV30 is een complete robotstofzuiger die vooral interessant wordt door de huidige aanbieding. Zoek je een slimme en betaalbare manier om je huis automatisch schoon te houden, dan is dit model zeker het overwegen waard.