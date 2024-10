Nooit meer je portemonnee kwijt dankzij dit ‘AirTag’-pasje

Raak je vaak je portemonnee kwijt? Dat is vanaf nu voorbij! Met deze slimme ‘AirTag’-pas vind je hem snel terug via de Apple ‘Zoek mijn’-functie.

Wat zijn de voordelen van een AirTag

AirTags zijn compacte, ronde trackers van Apple die je aan items zoals sleutels of bagage bevestigt. Met behulp van Bluetooth en Apple’s Zoek mijn-netwerk kun je de locatie van je spullen volgen, waar ze zich ook bevinden. Verloren of gestolen voorwerpen vind je snel en gemakkelijk terug, of ze nu dichtbij of aan de andere kant van de wereld zijn.

Portemonnee kwijt? Dat is vanaf nu verleden tijd

Dit probleem is voor veel mensen herkenbaar: je staat op het punt om de deur uit te gaan en controleert of je sleutels en portemonnee bij je hebt. Dan merk je dat je portemonnee er niet is, maar je weet niet waar hij ligt. Zo’n Apple AirTag past natuurlijk niet in je portemonnee, maar deze handige AirTag-pasjes wél!

Rolling Square AirCard: voor 39,99 euro

Deze ‘AirTag’-pas van het merk Rolling Square is een kaartvormige tracker die werkt met het Apple Find My-netwerk. Hiermee kun je je portemonnee overal terugvinden, en als hij dichtbij is, laat je de pas een geluid maken om hem sneller terug te kunnen vinden.

De pas heeft ook een NFC-tag en QR-code waarmee je eenvoudig je contactgegevens kunt delen. Verlies je je portemonnee, dan kunnen anderen je vinden via de uitgebreide verloren-modus. Met meldingen bij achtergelaten spullen en een compact ontwerp is deze pas een handige oplossing om je belangrijke spullen veilig te houden.

Eufy Smart Tracker card: voor 19,99 euro

Heb je iets minder te besteden? Niet getreurd! Deze slimme AirTag-pas van Eufy heeft een slank en compact ontwerp, waardoor hij perfect tussen je andere pasjes in je portemonnee past. Het pasje werkt naadloos samen met de ‘Zoek mijn iPhone’-functie, zodat je geen speciale apps hoeft te downloaden.

Als je je portemonnee echt niet kunt vinden, kun je een alarm laten afspelen dat zelfs in andere kamers van je huis goed te horen is. Je koopt deze handige AirTag-pas nu extra voordelig bij Coolblue. Normaal kost het pasje 29,99 euro, maar tijdelijk betaal je slechts 19,99 euro.