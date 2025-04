Action verkoopt tijdelijk deze slimme stekkerdoos voor minder dan 13 euro

Met deze slimme stekkerdoos van de Action tover je jouw huis voor minder dan 13 euro gemakkelijk om tot een smart home. iPhoned laat zien wat je kunt verwachten voor deze prijs.

Zo maak je al je apparaten slim in een handomdraai

De LSC Smart Connect stekkerdoos van Action is een slimme en betaalbare manier om je apparaten op afstand te bedienen. Via de bijbehorende app kun je eenvoudig je verlichting, koffiezetapparaat of andere apparaten aan- of uitzetten, waar je ook bent.

Dankzij de lage prijs is dit een ideale manier voor wie zijn huis slimmer wil maken zonder te veel te willen betalen. De stekkerdoos werkt met wifi en is compatibel met spraakassistenten zoals Google Assistant en Alexa, wat het gebruik extra makkelijk maakt.

Wat je kunt verwachten van deze Action slimme stekkerdoos

Met deze LSC Smart Connect slimme stekkerdoos van Action bedien je eenvoudig je apparaten via je smartphone of stem. De vier stopcontacten zijn afzonderlijk aan te sturen met de app, en je kunt handige schema’s instellen – bijvoorbeeld om je lampen automatisch aan te laten gaan. Hij werkt met Google Assistant en Alexa, en je hebt geen extra hub nodig.

Geen Matter-ondersteuning

Let wel op: deze stekkerdoos ondersteunt geen Matter. Hij draait op het Tuya-platform en maakt verbinding via wifi. Ondanks het ontbreken van Matter-ondersteuning is het een gemakkelijke manier om je huis slim in te richten.

Voor 12,95 euro is dit een voordelige manier om jouw huis om te toveren tot smart home. Je moet er wel op letten dat deze slimme stekkerdoos alleen werkt op een 2.4 GHz wifi-netwerk. Heb je dat ingesteld, dan is de installatie simpel.

Hoe installeer ik deze slimme stekkerdoos van Action

Het installeren van deze stekkerdoos van Action is vrij eenvoudig en duurt slechts een paar minuten. Je hebt alleen een smartphone, een stabiele wifi-verbinding (2.4 GHz) en de gratis LSC Smart Connect-app nodig.

Download de app

Installeer de LSC Smart Connect-app op je smartphone. Deze is gratis beschikbaar in de App Store (iOS) en Google Play Store (Android). Steek de stekkerdoos in het stopcontact

Sluit de slimme stekkerdoos aan op het stroomnet. De led-indicator begint te knipperen. Als dat niet gebeurt, houd dan de resetknop enkele seconden ingedrukt tot hij knippert. Maak verbinding met wifi

Zorg dat je smartphone verbonden is met een 2.4 GHz wifi-netwerk (de stekkerdoos ondersteunt geen 5 GHz). Open de app en volg de stappen om een nieuw apparaat toe te voegen. Kies voor ‘stekkerdoos’ of ‘socket’. Koppel de stekkerdoos aan de app

Volg de instructies in de app om de stekkerdoos met je wifi-netwerk te verbinden. Dit duurt meestal minder dan een minuut. Bedien je apparaten

Na succesvolle koppeling kun je de vier stopcontacten afzonderlijk bedienen via de app. Je kunt ook timers en schema’s instellen of spraakbesturing inschakelen via Google Assistant of Alexa.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil je jouw apparaten slimmer maken en eenvoudig op afstand bedienen? Met deze slimme stekkerdoos van Action regel je verlichting en andere apparaten via je smartphone of spraakassistent. Je hoeft er de deur niet voor uit, want dit slimme stekkerblok is exclusief online verkrijgbaar.

