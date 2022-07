Offline kaarten: de 6 beste offline navigatie-apps voor iOS in 2022

Op vakantie zonder internet, of heb je gewoon een kleine databundel? Dan kun je je iPhone of iPad alsnog gebruiken om te navigeren. iPhoned licht de beste offline navigatie-apps voor je uit, en ze zijn ook geschikt voor CarPlay!

Offline navigatie apps: dit zijn onze favorieten

Onze iPhone is een uitstekend hulpmiddel op vakantie. Je houdt contact met vrienden en familie, zoekt de leukste bezienswaardigheden op en je berekent uiteraard heel wat routes naar allerlei bestemmingen.

Eén probleem: wat doe je als je op een vreemde plek bent en je wil de weg weten, maar geen internet hebt? Dan doe je er goed aan om voor je trip een goede offline kaarten-app te installeren. Dan weet je overal en altijd waar je bent. En hoe ergens anders komt. Bijkomend voordeel: je bespaart ook heel wat MB’s van je databundel.

Alle apps in dit lijstje zijn ook compatibel met Apple CarPlay, zodat je de navigatie direct op het scherm van je autoradio ziet. Mits die CarPlay ondersteunt, natuurlijk. Bij oude auto’s kun je CarPlay overigens vaak nog achteraf inbouwen.

1. Google Maps

De kaarten-app van Google heeft al jaren een uitgebreide modus waarmee je kaarten gemakkelijk opslaat. Je downloadt geen complete kaarten per land, maar je slaat een gebied op dat je afbakent door in- en uit te zoomen. De offline kaarten kun je vervolgens raadplegen in je Google-account en blijven een maand op je toestel staan. Hierna worden ze automatisch verwijderd, zodat je niet krap in je opslagruimte komt te zitten. Handig als je op vakantie gaat en voor de zekerheid een volledige stad offline wil opslaan.

Google Maps heeft van alle apps de mooiste kaarten met de meeste details. Je hoeft er geen aankopen voor te doen en wanneer je op tijd voor je vakantie de gebieden offline opslaat, is er niets aan de hand. Binnen je offline opgeslagen kaart kun je ook een routefunctie gebruiken. Hierdoor heb je de belangrijkste functies van Googles kaartendienst bij de hand, zelfs als je even geen mobiele internetverbinding tot je beschikking hebt.

Google Maps Google LLC 9,2 (173.590 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Mapy.cz

Wist je dat Google niet overal in Europa de nummer 1 is wat zoekmachines betreft? Het bedrijf Seznam is met een slimme optimalisatie voor de Tsjechische taal nog steeds de meest gebruikte zoekmachine in Tsjechië. En wat hoort bij een zoekmachine? Juist, een uitgebreide kaarten-dienst. En met de bijbehorende app gebruik je de dienst Mapy.cz dus ook op je iPhone, met offline-kaarten natuurlijk.

Net als Apple Kaarten gebruikt Mapy.cz OpenStreetMap als basis voor een groot gedeelte van het kaartmateriaal. En ook net als Apple heeft het Seznam de kaartgegevens enorm uitgebreid met eigen materiaal. Binnen Europa is de geboden informatie vaak zelfs nog gedetailleerder dan bij Apple of Google. Het wordt helemaal te gek voor Oost-Europa, want dan vind je in de app zelfs historische kaarten en oude satellietbeelden.

Ook wat de navigatie betreft zit het snor bij Mapy.cz. Je berekent routes voor met de auto, fiets, te voet of het OV. Verder download je de offline-kaarten per land of regio, en bijzonder handig is daarbij het automatische update-mechanisme. Kortom: wil je een alternatieve kaarten-app gebruiken, maar heb je een hekel aan Google? Probeer dan zeker Mapy.cz uit.

Mapy.cz navigation & maps Seznam.cz a.s. 9,4 (270 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Waze

Waze is van wel weer onderdeel van Google, maar pakt het net wat anders aan dan Google Maps. Waze is namelijk een stuk socialer, maar wel één van onze favoriete offline navigatie-apps. Een enthousiaste community houdt elkaar op de hoogte van files, snelheidscontroles en andere zaken die jouw reis beïnvloeden. Ook kun je vanuit de app snel een bericht naar je vrienden sturen om te laten weten hoe laat je op de bestemming arriveert.

Als je zuinig omspringt met je databundel, kun je Waze echter ook prima offline gebruiken. Zolang je een route plant als je verbonden bent met een wifi-netwerk, kun je daarna met een gerust hart offline de weg opgaan. Nadat de route is aangemaakt, heeft Waze namelijk geen internetverbinding meer nodig om je de goede kant op te sturen.

Waze navigatie & Live verkeer Waze Inc. 9,4 (23.223 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Sygic

Ook Sygic heeft een enthousiaste groep gebruikers, mede door de uitgebreide offline modus. Door je kaarten tijdig bij te werken als je met het internet verbonden bent, kun je de app ook offline gebruiken.

Sygic heeft alles in huis wat een goede navigatie-app moet hebben. Stembegeleiding bijvoorbeeld, maar ook een veiligheidswaarschuwing als er een scherpe bocht of afslag aankomt. Ben je op de plaats van bestemming, dan helpt de app je ook met het vinden van een parkeerplaats. Naast de robuuste offline navigatiekaarten heeft Sygic nog wat andere leuke functies. Zo kun je de iPhone in het donker gebruiken om de navigatie op je voorruit te projecteren.

Sygic GPS-navigatie & Kaarten Sygic a. s. 8,8 (16.668 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. HERE WeGo

HERE WeGo is de meest gebruiksvriendelijke app om kaarten te downloaden. In het hamburgermenu vind je een optie om offline kaarten voor een specifiek land op te slaan. Hierbij kun je elk land op aarde selecteren, zodat je op vakantie altijd weet waar je bent, zonder dat je jezelf in de kosten moet jagen.

De dienst is trouwens in bezit van verschillende Duitse automerken, die het kaartmateriaal ook voor de navigatie in hun auto’s gebruiken. Je weet dus dat het kaartmateriaal altijd gründlich gecheckt is.

Verder zijn er veel handige functies aanwezig. Zo bevat HERE WeGo stap-voor-stap stemnavigatie, uitgebreide verkeersinformatie en een routeplanner om navigatie uit te stippelen voor de auto, een wandelroute of een reis met het openbaar vervoer. Tevens kun je plekken opslaan, zodat je ze later sneller terugvindt en er gemakkelijker naartoe reist.

HERE WeGo Kaarten & Navigatie HERE Apps LLC 6,2 (440 reviews) Gratis via App Store via App Store

6. Maps.me

Maps.me was een tijdje terug heel populair, maar heeft inmiddels last van redelijk veel advertenties. Maar hè, de app is gratis en bevat ook geen in-app aankopen. De kaarten komen rechtstreeks van OpenStreetMap af, zonder veel aanpassingen. Je moet dus vertrouwen dat het groepje mensen dat de gegevens invult ook nauwkeurig bezig is. Een beetje zoals bij Wikipedia dus.

De app heeft ook een routefunctie en stippelt routes automatisch voor je uit. Ook kun je met behulp van gps zien waar je precies bent. Tot slot is er een nachtmodus, zodat je in het donker niet verblind wordt door het felle licht van je iPhone.

MAPS.ME – Offline kaarten, GPS STOLMO LIMITED 9,4 (3.447 reviews) Gratis via App Store via App Store

