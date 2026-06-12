Populaire Apple CarPlay-dongle is nu verrassend goedkoop te scoren

Ben je het zat om telkens met kabels te moeten prutsen voor CarPlay in je auto? Met deze dongle schakel je eenvoudig over naar een stabiele draadloze verbinding. Bovendien is dit handige apparaatje nu tijdelijk flink in prijs verlaagd. Hieronder lees je alles over deze slimme oplossing.

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Deze Apple CarPlay-dongle is alleen dit weekend goedkoper

Rijd je in een auto met bedrade CarPlay of Android Auto en wil je graag van al die kabels af? De AAWireless TWO+ biedt uitkomst. Deze compacte dongle zorgt ervoor dat beide systemen draadloos werken, waardoor je eenvoudig kunt schakelen tussen je iPhone en Android-toestel.

Waar de eerdere AAWireless TWO zich alleen richtte op Android-gebruikers, voegt de TWO+ nu ook ondersteuning voor CarPlay toe, vanaf de iPhone X en Android 11 of nieuwer. Daarnaast is de dongle tijdelijk extra scherp geprijsd. Alleen dit weekend profiteer je van 20% korting, waardoor je in plaats van 64,99 euro nu 52 euro betaalt voor deze handige Apple CarPlay-dongle.

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Over de AAWireless TWO+

De AAWireless TWO+ is een 2-in-1 adapter met ondersteuning voor zowel Apple CarPlay als Android Auto (iOS en Android). Van de makers van de eerste Android Auto-dongle komt nu deze vernieuwde versie met CarPlay-compatibiliteit, waardoor je nog maar één apparaat nodig hebt voor al je smartphones.

De installatie is eenvoudig: je steekt de dongle in de usb-poort van je auto en maakt verbinding via Bluetooth en wifi. De eerste setup duurt slechts een paar minuten. Met de slimme multifunctionele knop kun je snel een nieuwe telefoon koppelen, tussen apparaten schakelen of de dongle in stand-by zetten. Je kunt bovendien meerdere telefoons koppelen, ideaal voor gedeeld gebruik.

De TWO+ is ontworpen voor dagelijks gemak in uiteenlopende situaties. Tijdens een roadtrip wissel je moeiteloos tussen iPhone en Android-toestellen, terwijl je in het dagelijks leven automatisch verbinding maakt zonder gedoe met kabels. Ook als je even uitstapt, herstelt de verbinding zich direct zodra je weer instapt.

Zelfs voor minder technische gebruikers is de installatie eenvoudig dankzij de begeleidende app. Alles is erop gericht om het gebruik zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat iedereen automatisch verbonden is zodra de auto start.