Google Maps in CarPlay krijgt opvallende update (en wordt véél beter)

Gebruik je regelmatig navigatiediensten in CarPlay? Dan hebben we goed nieuws, want Google Maps in CarPlay wordt véél beter.

Google Maps in CarPlay

Er komt een update aan voor Google Maps in CarPlay! In de software van Google Maps zijn aanwijzingen gevonden, die verklappen dat Google Gemini naar de navigatiedienst in CarPlay komt. Dat zou een opvallende update zijn, want je kunt de chatbot nu nog niet gebruiken in CarPlay. Daar komt met een update binnenkort waarschijnlijk verandering in, want Google werkt aan een verbeterde versie van Google Maps.

Op de iPhone heeft Google Maps al ondersteuning voor Google Gemini. Je kunt de chatbot vragen om te navigeren naar een bepaalde bestemming, maar dat is niet alles. Zo kun je ook specifieke vragen over een locatie of bestemming stellen. Denk daarbij aan de openingstijden van een restaurant of voorzieningen bij een gebouw. Deze informatie moet je nu nog handmatig opzoeken, straks doe je dat met een simpele vraag aan Google Gemini.

CarPlay krijgt meer AI-apps

Het is geen verrassing dat Google Gemini naar Google Maps in CarPlay komt, want het besturingssysteem heeft sinds iOS 26.4 ondersteuning voor AI-apps. Apple staat slechts een beperkt aantal categorieën toe bij applicaties in CarPlay. Dat doet het bedrijf om de veiligheid van weggebruikers te beschermen, maar die regels zijn sinds iOS 26.4 versoepeld. CarPlay werkt sindsdien met AI-apps, mits ze voldoen aan bepaalde eisen.

Chatbots die werken met kunstmatige intelligentie mogen in CarPlay alleen bediend worden met stemopdrachten. De antwoorden werken eveneens spraakgestuurd, dus er verschijnt geen tekst op het scherm in de wagen. Voor Google Gemini is dat geen probleem, want Google Maps in CarPlay wordt uitgebreid met ‘Ask Maps’. Bij de nieuwe functie kun je – zoals de naam al doet vermoeden – gesproken vragen stellen aan de chatbot.

Release van Google Gemini in CarPlay

In de software achter Google Maps zijn nu de eerste aanwijzingen gevonden voor Google Gemini in CarPlay, maar dat is waarschijnlijk niet de enige update waaraan Google werkt. Waar chatbots als ChatGPT, Perplexity en Grok al te gebruiken zijn in CarPlay, geldt dat nog niet voor Google Gemini. Het is daarom de verwachting dat Google Gemini binnenkort ook als zelfstandige applicatie te gebruiken is in CarPlay.

Dat betekent dat CarPlay binnenkort weer wat slimmer wordt, want Google Maps wordt uitgebreid met Google Gemini. Voor veel weggebruikers is dat goed nieuws, omdat het opzoeken van informatie veel eenvoudiger wordt. Gebruik je liever Apple Kaarten? Dan kun je straks waarschijnlijk ook een aparte applicatie van Google Gemini gebruiken, waarvoor je geen Google Maps nodig hebt.