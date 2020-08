Gaat een iPad dit jaar jouw papieren notitieblok vervangen? Met deze notitie-apps en een Apple Pencil is dat geen probleem.

De beste iPad notitie-apps met Apple Pencil

Een iPad is een veelzijdig apparaat dat je prima kunt gebruiken voor je werk of studie. Heb je een Apple Pencil, dan kun je er ook prima notities op maken. Tal van apps ondersteunen inmiddels dit slimme pennetje, maar er zijn er een paar die er uit springen. Dit zijn onze favoriete notitie-apps voor de Apple Pencil.

1. iPhoned kiest: GoodNotes

GoodNotes heeft alles wat je wil van een uitgebreide notitie-app. Op de eerste plaats is het een fijne app om met een Apple Pencil handgeschreven notities te maken, met allerlei opties om het papier aan te passen zodat het past bij de aantekeningen die jij maakt. Ook zijn er verschillende kleuren, soorten pennen en handige selectie-opties beschikbaar. Ook is er een scan-optie en kun je snel afbeeldingen invoegen of een stukje tekst erbij typen. Handig als je bijvoorbeeld tekeningen maakt en de beschrijving liever tikt dan schrijft.

Maar wat GoodNotes echt onderscheidt van de rest is alles wat de app naast het noteren zelf doet. Zo is de app erg overzichtelijk door het handige startscherm waarin je aparte notitieboekjes kunt maken voor verschillende taken. Heb je veel losse schrijfsels? Dan kun je ook mappen maken om ze netjes op te bergen.

Naast een iOS-app heeft GoodNotes ook een macOS-app, zodat je de aantekeningen die je op je iPad maakt ook bij de hand hebt op je Mac. Deze worden via iCloud automatisch gesynchroniseerd. Dat alles maakt van GoodNotes een compleet pakket dat wat ons betreft alles heeft om je iPad in een notitieblok te veranderen, met alle voordelen van iPadOS.

GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 9,4 (2495 reviews) € 8,99 via App Store via App Store

2. Notability

Een van de populairste notitie-apps voor de iPad is Notability en dat is niet voor niks. Notability is een uitkomst voor iedere student die tijdens een hoorcollege aantekeningen wil maken. Dit draait allemaal om de opnameknop, waarmee je tijdens het noteren het geluid kunt opnemen. Zo kun je achteraf het college of die ene vergadering nog eens op je gemak terugluisteren en controleren of je aantekeningen kloppen of nog uitgebreid moeten worden.

Ook fijn is de ingebouwde presentatiemodus, waarmee je jouw notities op een gemakkelijke manier naar een scherm kunt sturen. Werk je samen met andere studenten of collega’s? Dan komt de annotatie-optie goed van pas, waarmee je pdf-bestanden vanuit de app kunt verbeteren of aanpassen. Wat ons betreft maakt dat van Notability een zeer geschikte app voor studenten.

Notability Ginger Labs 9,4 (1481 reviews) € 9,99 via App Store via App Store

3. Microsoft OneNote

Zoals je al eerder op iPhoned kon lezen is OneNote onze favoriete notitie-app. Als een digitale multomap kun je verschillende onderdelen overzichtelijk indelen in tabbladen. Ga je notities maken met een toetsenbord, dan is dit nog steeds onze favoriet.

Maar OneNote heeft ook ondersteuning voor de Apple Pencil, waarmee je gemakkelijk handgeschreven aantekeningen kunt maken. Met verschillende opties kun je allerlei penselen en kleuren kiezen, al merk je wel dat dit vooral bedoeld is als manier om je getypte notities te verrijken. Wil je puur met een Apple Pencil noteren, dan zijn de twee apps hierboven fijner in gebruik.

Microsoft OneNote Microsoft Corporation 9 (28382 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Nebo

Nebo is ook een handige notitie-app, die vooral om een specifieke functie draait: het herkennen van je handschrift en dit automatisch omzetten in getypte tekst. Ben je iemand die liever met een Apple Pencil schrijft in plaats van met een toetsenbord typt? Dan is Nebo een uitstekende app die gelukkig ook het Nederlands ondersteunt.

Begin simpelweg met schrijven en boven je tekst komt een regel in beeld waarop je kunt zien hoe Nebo jouw schrijfsels omzet naar digitale letters. Los van die functie is Nebo ook een prima notitie-app, met handige sjablonen om diagrammen te maken. Wat ons betreft zijn GoodNotes en Notability fijner in gebruik met meer opties, maar als het puur om het vertalen van geschreven tekst gaat is Nebo de duidelijke winnaar.

Nebo: Take notes MyScript 9 (470 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Notities

Wil je liever geen geld uitgeven aan een Notities-app of er eentje speciaal voor downloaden? Dan staat er al eentje standaard op je iPad zodra je hem voor het eerst aanzet. De Notities-app van Apple wordt ieder jaar een stukje beter en ondersteunt uiteraard ook de Apple Pencil.

Het grote voordeel van de Notities-app is dat je hem razendsnel kunt openen: tik simpelweg met je Apple Pencil op het vergrendelscherm en er wordt automatisch een lege notitie aangemaakt waar je op kunt krabbelen. Op dit voordeel na is deze app erg simpel en zal hij niet toereikend zijn voor gebruikers die er fanatiek op willen noteren.

Notities Apple Gratis via App Store via App Store

