iPhone 18 komt véél later dan verwacht – en er is meer slecht nieuws

We wisten al dat de iPhone 18 niet in september 2026 verschijnt, maar pas in het voorjaar van 2027 – nieuwe geruchten hebben slechter nieuws.

iPhone 18 komt later (en nog meer slecht nieuws)

Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital heeft een nieuw bericht gepost waaruit blijkt dat de iPhone 18 definitief niet in september verschijnt, maar pas in het voorjaar van 2027. Daar was al sprake van, maar Fixed Focus Digital voegt nu toe dat deze beslissing van Apple onherroepelijk is. Daarnaast staat er nog meer slecht nieuws over de iPhone 18 in het bericht.

Het blijkt dat de standaard iPhone 18 en de goedkopere iPhone 18e een aantal dezelfde onderdelen gebruiken. Dit toont eens te meer aan dat Apple het verschil tussen beide toestellen verkleint en dat is uiteraard geen goed nieuws. Fixed Focus Digital zegt dat de informatie afkomstig is van een betrouwbare bron binnen de productieketen en zegt erover: “Geloof me: het standaardmodel van de ‌iPhone 18‌ is gedowngraded en de lancering ervan is uitgesteld – deze beslissing is definitief en zal niet meer veranderen”.

Downgrades

Het bericht over het delen van onderdelen volgt op een reeks berichten over downgrades van de afgelopen twee weken. Fixed Focus Digital meldde eerst het nieuws dat Apple bepaalde downgrades doorvoert voor de iPhone 18 als kostenbesparende maatregel. Daarna voegde hij toe dat zowel de specificaties van het scherm als de chip hierdoor worden beïnvloed. Apple is mogelijk van plan om de naam van de A-serie chip die in het apparaat wordt gebruikt aan te passen om de verandering te verhullen.

De iPhone 17 en de iPhone 17e zijn heel verschillende toestellen: het standaardmodel beschikt over een 6,3-inch scherm met ProMotion en een maximale helderheid van 3000 nits, een Dynamic Island, een vijf-core GPU, een ultragroothoekcamera en een langere batterijduur. De ‌iPhone 17e‌ heeft een kleiner 6,1-inch scherm, geen ‌Dynamic Island‌, geen ProMotion, een vier-core GPU en geen ultragroothoekcamera. Als Apple de genoemde downgrades doorvoert, zouden deze verschillen in de volgende generatie kunnen verdwijnen.

