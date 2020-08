Google Agenda Gratis

Een agenda is onmisbaar als je op school zit of studeert. Met deze agenda apps voor iOS ben je altijd op de hoogte van je huiswerk, toetsen en meer.

Beste agenda-apps voor school

Op school of tijdens het studeren moet je een hoop bijhouden. Wanneer je les hebt, deadlines van je werkstukken en op welke dagen je toetsen moet maken. Een agenda is dus onmisbaar, maar papieren agenda’s zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Agenda-apps zijn veel flexibeler, heb je altijd bij de hand en kunnen je waarschuwen voor belangrijke gebeurtenissen. iPhoned zet daarom de beste apps voor je op een rij.

1. Beste keuze: Google Agenda

De gratis Agenda-app van Google is wat ons betreft de beste optie. De app maakt onder andere een duidelijk onderscheid tussen afspraken, herinneringen en doelen. Zo zie je direct het verschil tussen bijvoorbeeld een afspraak voor een college, een herinnering voor huiswerk en een doel voor het maken van een werkstuk.

De app geeft je tevens een hoop opties om bijvoorbeeld locaties toe te voegen, meldingen te krijgen, notities te plaatsen, bijlagen te gebruiken enzovoort. Handig is dat Google Agenda zeer overzichtelijk op een rij zet welke afspraken je in de komende tijd hebt, zonder leegruimtes ertussen. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Handig aan Google Agenda is dat je de afspraken ook gewoon via het web kunt bekijken via elke computer. Daardoor ben je niet afhankelijk van je iPhone. Tevens zijn je afspraken te synchroniseren met de software van Apple. Zo koppel je Google Agenda met Apples Agenda-appop iPhone en Mac.

Google Agenda Google LLC 8,8 (4604 reviews) Gratis via App Store

2. Staat al op je iPhone: Apple Agenda

De Agenda-app van Apple staat al standaard op je iPhone. Fijn is dat je een aparte school-agenda in deze app kunt maken. Tik daarvoor op ‘Agenda’s’ onderin het scherm en vervolgens op ‘Nieuwe agenda’. Zet je daar al je schooltaken in, dan is het makkelijk om je schoolagenda even uit te zetten als het vakantie is. Of je dempt juist alle andere agenda’s, zodat je enkel ziet wat er nog voor school moet gebeuren.

Agenda Apple Gratis via App Store

3. Speciaal voor huiswerk: Pensum

Zoek je een app die speciaal voor huiswerk is gemaakt, dan moet je bij Pensum zijn. Pensum laat je vakken toevoegen, waarna je huiswerk in de app plaatst. Je huiswerk geef je een deadline, waarna de app je er aan herinnert met berichtjes. Pensum is niet de mooiste app in de lijst en is tevens niet geoptimaliseerd voor nieuwe iPhones. Toch is deze focus op huiswerk heel prettig.

Pensum Max Kievits 9 (2 reviews) Gratis via App Store

4. Veelzijdig: Fantastical 2

Fantastical 2 is een veelzijdige agenda-app die je heel snel en makkelijk afspraken laat vastleggen en deze vervolgens overzichtelijk presenteert. Zo typ je bijvoorbeeld dat je morgen les hebt en over een week een werkstuk moet inleveren, waarna de app deze afspraken op de juiste plek zet. Een groot nadeel is dat de app geen Nederlands ondersteunt.

Fantastical - Calendar & Tasks Flexibits Inc. 5 (312 reviews) Gratis via App Store

5. Overzichtelijk: Week Calendar

Week Calendar is een uitgebreide agenda-app met een hoop mogelijkheden. De app valt voornamelijk op door de overzichtelijkheid. Via kleurblokken en icoontjes is duidelijk te zien wanneer er iets van je wordt verwacht. Of je nou per dag, week, maand, jaar of als lijst kijkt. Afspraken pas je aan door te verslepen, wat bijvoorbeeld handig is als je college wordt verplaatst of de deadline voor je werkstuk verschuift. Je afspraken zijn tevens via WhatsApp te delen, mocht je samenwerken met een groepje.

WeekCalendar - Cloud Kalender WeekCal B.V. 8 (4288 reviews) Gratis via App Store

Tiny Calendar Shanghai Fengge Information Technology Co., Ltd. 8,8 (846 reviews) Gratis via App Store

6. Uit Nederland: Easy Calendar

Een andere uitstekende optie is Easy Calendar, gemaakt door Tom van Zummeren. De applicatie moet het niet hebben van de vele opties, maar blijft daardoor wel overzichtelijk. Easy Calendar is, zoals de naam al doet vermoeden, makkelijk. Het is absoluut niet de mooiste app uit deze lijst, maar als je niet teveel rompslomp in je agenda zoekt, moet je ‘m zeker proberen.

Easy Calendar T. van Zummeren 9,2 (10898 reviews) € 2,29 via App Store

