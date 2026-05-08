iPadOS 27 release: op deze datum krijgt je iPad veel nieuwe functies

Apple werkt aan iPadOS 27, maar wanneer komt de update naar je iPad? Op deze datum wordt de release van iPadOS 27 verwacht!

Er komt weer een grote update aan voor de iPad! Apple werkt aan iPadOS 27, de belangrijkste update voor de iPad in 2026. Het is de verwachting dat er weer veel nieuwe functies naar de iPad komen met de nieuwe softwareversie, die Apple binnenkort al onthult. Op maandag 8 juni 2026 presenteert Apple iPadOS 27 en andere grote software-updates tijdens de WWDC 2026. We hoeven dus nog maar een paar weken te wachten op alle nieuwe functies.

Na de presentatie brengt Apple direct de eerste testversie van iPadOS 27 uit voor ontwikkelaars. De definitieve update laat vervolgens nog even op zich wachten, die verschijnt pas in september. Apple heeft de officiële release van iPadOS 27 nog niet bekendgemaakt, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies. Op deze data verschenen vergelijkbare updates eerder:

iPadOS 16: maandag 12 september 2022;

iPadOS 17: maandag 18 september 2023;

iPadOS 18: maandag 16 september 2024;

iPadOS 26: maandag 15 september 2025.

Verwachte release

Apple heeft nieuwe generaties van iPadOS de afgelopen jaren traditiegetrouw op de tweede of derde maandag van september uitgebracht. Het is daarom de verwachting dat update dit jaar opnieuw in de derde week van september valt. Als we ver vooruitkijken valt de release van iPadOS 27 dan op maandag 14 september 2026. Die avond krijgt je iPad er veel nieuwe functies bij met de belangrijkste update van het jaar.

Nieuwe softwareversies verschijnen altijd pas in de avond, dus houd je iPad ’s avonds goed in de gaten op maandag 14 september. Apple brengt updates doorgaans rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) uit, vanaf dat tijdstip kun je iPadOS 27 op je iPad installeren in september. Helaas geldt dat niet voor alle toestellen, omdat een aantal iPads ondersteuning voor de nieuwe softwareversies verliest. Bekijk hier welke iPads waarschijnlijk wél kunnen bijwerken naar iPadOS 27.

Meer over iPadOS 27

Apple kondigt iPadOS 27 pas volgende maand officieel aan, maar geruchten hebben al de eerste functies van de update verklapt. Het is de verwachting dat Siri veel slimmer wordt in iPadOS 27. Apple presenteerde de verbeterde versie van Siri al in 2024, maar heeft die versie nooit uitgebracht door technische problemen. Die moeten in september verholpen zijn, waardoor Siri in een complete chatbot verandert. Daar hoort ook een speciale applicatie bij, waarin je eerdere gesprekken met Siri kunt teruglezen.

Verder wordt de Foto's-app uitgebreid met Apple Intelligence, zodat je meer opties krijgt bij het bewerken van afbeeldingen op de iPad. Met iPadOS 27 focust Apple daarnaast op het verbeteren van de bestaande software, omdat met iPadOS 26 al hele grote veranderingen zijn doorgevoerd.