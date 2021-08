Deze 6 apps maken het studentenleven een stukje makkelijker

Begint jouw nieuwe schooljaar ook bijna en wil je een paar handige apps downloaden om jouw leven als student te ondersteunen? Wij hebben zes apps geselecteerd die geen enkele student wil missen.

Deze 6 apps wil iedere student downloaden

Studenten hebben veel aan hun hoofd. Een druk sociaal leven, miljoenen deadlines, uit huis gaan en weinig geld hebben – om maar een aantal dingen te noemen. Gelukkig staat de App Store vól handige apps om het studentenleven een stukje makkelijker te maken.

1. Evernote

Notities maken is ontzettend handig. Tijdens een hoorcollege krijg je immers golven van tekst op je af, die je niet allemaal zomaar even snel kan overtypen. Vlugge, overzichtelijke notities maken is een slimme manier om evengoed vollédig bij de les te blijven.

Met Evernote maak je notities nog nuttiger door tekst, afbeeldingen, geluid, scans, pdf’s en documenten toe te voegen. Je houdt belangrijke informatie altijd binnen handbereik. Je notities synchroniseren namelijk automatisch met al je apparaten. Noteer je via je iPad? Dan vind je het dus makkelijk terug op je iPhone.

2. Evernote Scannable

Maak je liever notities in een schrift of notitieblok? Notities moeten zo nu en dan digitaal worden ingeleverd, maar als student heb je waarschijnlijk geen dure scanner thuis. Gelukkig bestaat Evernote Scannable om je uit de brand te helpen.

Scannable scant jouw document met behulp van de camera van je iPhone of iPad. Dankzij een beetje hulp van kunstmatige intelligentie tovert de app je ‘scan’ om in een digitaal bestand waar je u tegen zegt. Je ziet in de meeste gevallen nauwelijks dat het document niet met een echte scanner is gescand. En het kost je niets.

3. Simplemind

Je maakt het creëeren van (doorgaans saaie) mindmaps een stukje leuker, makkelijker en overzichtelijker met de app Simplemind. De mindmaps die je maakt zijn daarnaast volledig digitaal; je kan ze dus opslaan als document en gemakkelijk online inleveren.

Je kan foto’s, video’s en spraakmemo’s toevoegen aan je mindmap in Simplemind. Zo krijgen je toekomstige mindmaps een geheel nieuwe dimensie. De gratis versie van de app brengt je al een heel eind. Wil je echt álle functies, dan zul je een klein bedrag moeten neerleggen.

4. Picolo

Het studentenleven is pittig, maar er is ook genoeg ruimte voor een beetje lol. Hoewel overtollig alcoholgebruik nooit mag worden aangemoedigd; Picolo is toch wel echt een iconisch spel dat iedere student eens moet hebben gespeeld. Drink je geen alcohol? Dan speel je het gewoon lekker met een glaasje water.

Picolo geeft jou en je medespelers allerlei gekke, lastige, grappige en soms ronduit belachelijke opdrachten. Voer je een opdracht niet goed uit, dan moet je drinken. De gratis versie van de app bevat al honderden verschillende opdrachten. Voor een klein maandelijks bedrag ontgrendel je allerlei extra thema’s. We herhalen het toch nog maar een keertje: speel dit spel op een verantwoordelijke manier.

5. Bigoven

Koken is leuk, maar het kan vermoeiend zijn. Zeker als je student bent en gewoon wil feesten, of moet leren voor je tentamenweek. Gelukkig zijn er veel makkelijke recepten te vinden, die niet zo tijd- en geldrovend zijn. De app Bigoven helpt je bij het vinden van die recepten.

Naast een miljoen(!) recepten, biedt Bigoven een aantal handige extra functies. Zo is er een Meal Planner aanwezig, waarmee je voor de komende week je maaltijden kunt inplannen. Je maakt hiervoor direct een boodschappenlijstje aan, op basis van de recepten die je gekozen hebt. Bigoven berekent daarnaast welke maaltijden je kan maken van restjes die je overhoudt. Handig!

Wel een dingetje: de app is niet in het Nederlands beschikbaar. Je moet dus misschien af en toe de hulp van Google Vertalen inschakelen.

6. 9292

Hoewel deze app je in zeldzame gevallen de neiging geeft om dingen te slopen, werkt hij meestal volledig naar behoren – en bespaart hij je een hele hoop gedoe. 9292 plant jouw reis met het openbaar vervoer volledig voor je in; van deur tot deur. De vertrektijden en reisduur staan duidelijk aangegeven.

9292 onderscheidt zich van bijvoorbeeld de NS-app door ook de vertrektijden van trams, bussen, veerboten te laten zien. Ook vertelt de app hoe lang het nog wandelen is van bijvoorbeeld trein tot bus, of bus tot voordeur.

Begin het schooljaar goed met iPhoned

Deze maand staat het thema Back to School in de spotlights op iPhoned. De hele maand schrijven we artikelen voor scholieren, studenten en docenten met tips, de beste apps en nog veel meer. Lees ook onze andere artikelen in deze serie.

