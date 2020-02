Gmail van Google Gratis Onze score 8,5

Het is nu mogelijk om met Gmail bestanden uit de Bestanden-app van Apple toe te voegen als bijlagen.

Met Gmail bestanden uit Bestanden toevoegen

Het is vanaf nu mogelijk om in Gmail bestanden uit de Bestanden-app van Apple toe te voegen als bijlagen. De Bestanden-app werd in iOS 11 toegevoegd, maar de functionaliteit bleef lange tijd beperkt. Pas in iOS 13 heeft Apple de app opengesteld, zodat het ook mogelijk werd om bestanden van externe opslagdiensten te bekijken, en om via andere apps bestanden op te slaan in de Bestanden-app.

Gmail is een populaire e-mail-app voor iOS. Dat het eindelijk mogelijk is om bestanden uit de Bestanden-app als bijlagen toe te voegen, maakt de app nog praktischer.

Zo werkt het

Om van deze update gebruik te maken, stel je een e-mail op en tik je op de paperclip om een bijlage toe te voegen. Bij het kopje ‘bijlagen’ tik je op het icoontje van een mapje. Vervolgens kun je een bestand uit de Bestanden-app toevoegen.

Handig is dat je op deze manier ook bestanden uit Dropbox als bijlagen kunt toevoegen. Het is namelijk mogelijk om je bestanden uit Dropbox te openen via Files. Dat kan door in de Bestanden-app naar ‘locaties’ te gaan.

Uitrol

De uitrol van deze functie is gestart op 12 februari en het kan enkele weken duren tot iedereen bestanden uit de Bestanden-app kan toevoegen. Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de Gmail-app downloadt. Die vind je via onderstaande link in de App Store.

Meer Gmail tips

Werk je veel met Gmail op je iPhone of iPad? Dan kun je jouw Google-account ook toevoegen aan de standaard apps van Apple. Zo stel je jouw Gmail-account in op iOS. Gebruik je toch liever de apps van Google? Probeer dan eens de aanpasbare veegacties om je ervaring met Gmail te verbeteren.

