AirDrop op Windows: zo deel je bestanden tussen iPhone en pc

AirDrop is echt een gemis op Windows, maar met deze app deel je toch gemakkelijk bestanden tussen je iPhone en een Windows-pc!

AirDrop in Windows

Wij maken er op de redactie van iPhoned dagelijks gebruik van: AirDrop. Even een screenshot versturen, of een tekstbestand, of een linkje of … wat niet eigenlijk? Maar zodra we achter een Windows-computer kruipen, is het toch een beetje onwennig. Want hoe krijg je nou een bestand van je iPhone of Mac op een Windows-computer, of andersom, als AirDrop ontbreekt?

Daar is gelukkig nu een super handig programmaatje voor: LocalSend. Hiermee verstuur je in een handomdraai bestanden heen en weer tussen Windows, Linux, Android, macOS, iOS en iPadOS. Oftewel: tussen zowat alle apparaten. En het werkt heel gemakkelijk.

LocalSend: zo gebruik je het

Eerst moet je LocalSend even installeren op je apparaten. Op de iPhone, iPad en Mac gaat dit gewoon via de App Store. Op Android doe je dit met de Play Store. En op Windows en Linux download je de app via deze Github-pagina – pak hierbij ‘windows-x86-64.msix’ voor de meest gemakkelijke installatie.

Eenmaal geïnstalleerd open je LocalSend op beide apparaten, geef je de app nog even toestemming om je lokale netwerk te gebruiken, en je kunt los. Je ziet als het goed is direct het andere apparaat verschijnen in het overzicht. Selecteer gewoon een bestand of foto, en tik op het ontvangende apparaat in de lijst. Het wordt daarna direct verstuurd!

AirDrop op Windows: nog gemakkelijker

Het versturen van een bestand vanaf je iPhone of iPad kan zelfs nóg gemakkelijker. Want wanneer je daarop op de deelknop drukt in een app, bijvoorbeeld in Foto’s, dan verschijnt LocalSend direct in het lijstje van apps waarmee je de foto kunt delen. Dit werkt in zowat iedere app!

Ook goed om te weten: je kunt in de instellingen van LocalSend op Windows en Mac instellen dat de app gewoon op de achtergrond blijft draaien. Dan is je computer dus constant bereikbaar, net als bij AirDrop. Wel zo handig als je veel bestanden ernaartoe verstuurt.

