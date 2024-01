ChatGPT 4 gratis: Microsoft Copilot is nu beschikbaar op je iPhone

Microsoft Copilot is beschikbaar in de App Store. Via deze app kun je zowel gesprekken aangaan met een chatbot, als beeldmateriaal genereren. En dat beter dan met ChatGPT!

Microsoft Copilot

In 2024 sprongen de AI-apps werkelijk als paddenstoelen uit de grond. Er kwamen allerlei chatbots voorbij en ook apps waarmee je in een handomdraai prachtig beeldmateriaal kunt genereren.

Microsoft kwam met Bing, een chatbot die in realtime informatie checkt op internet. Maar nu lanceert Microsoft Copilot, een app die de belangrijkste functies van al die apps combineert. De app is zowel op je iPhone als je iPad beschikbaar.

Microsoft zegt er zelf het volgende over:

Copilot is een baanbrekende chat-assistent van Microsoft die gebruikmaakt van de nieuwste OpenAI-modellen, GPT-4 en DALL-E 3. Deze geavanceerde AI-technologieën zorgen voor snelle, complexe en nauwkeurige antwoorden en kunnen adembenemende beelden creëren op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen. Chatten en creëren op één plek. En gratis!

Microsoft Copilot volgt op de lancering van OpenAI’s eigen ChatGPT-app voor iPhone afgelopen mei. Met Copilot krijgen gebruikers een alternatieve manier om toegang te krijgen tot ChatGPT-technologie, los van de integratie met Bing.

Met de ChatGPT-app gebruik je alleen GPT-4, maar met Microsoft Copilot gebruik je zowel GPT-4 als DALL-E 3. Met die laatste genereer je eenvoudig afbeeldingen door te beschrijven wat je op die afbeeldingen wilt zien. Dat kan in het Engels, maar ook gewoon in het Nederlands. Het is zelfs mogelijk om tekst in de afbeelding te laten plaatsen.

Wil je de stijl of sfeer van een bestaande foto of kunstwerk imiteren, dan voer je die afbeelding gewoon in Microsoft Copilot in. Dat doe je via het camera-icoontje rechtsonder in de app. Overigens moet je wel met een Microsoft-account zijn ingelogd als je afbeeldingen wilt laten genereren. Gesprekken voeren met de chatbot kan ook zonder in te loggen.

