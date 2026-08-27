Vannacht is het zover: zo fotografeer je de maansverduistering met je iPhone

Op 28 augustus is er een gedeeltelijke maansverduistering – met deze tips leg je de gedeeltelijke bloedmaan dan prachtig vast met je iPhone!

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Zo fotografeer je de gedeeltelijke bloedmaan met je iPhone

Tijdens een maansverduistering schuift de aarde tussen de zon en de maan. Daardoor komt de maan gedeeltelijk in de schaduw van de aarde terecht. Vrijdag wordt ongeveer 93 procent van de maan bedekt door de kernschaduw van de aarde. Een volledige bloedmaan wordt het dus nét niet, maar een deel van de maan krijgt wel een opvallende roodachtige gloed.

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De verduistering begint om 03.23 uur en het maximum wordt rond 06.14 uur bereikt. De maan staat dan laag aan de zuidwestelijke hemel. Kort na het maximum verdwijnt de maan onder de horizon, dus dan zie je er niets meer van. Als je op tijd opstaat, kun je de onderstaande tips gebruiken om de gedeeltelijke bloedmaan te fotograferen. De eerstvolgende volledige maansverduistering vindt pas weer plaats op 31 december 2028.

1. Ga naar een donkere plek

Lichtvervuiling is een van de grootste vijanden van astrofotografie. Zoek daarom een plek op waar zo weinig mogelijk straatverlichting en andere lichtbronnen zijn. Omdat de maan rond het maximum bovendien laag boven de horizon staat, is een plek met vrij uitzicht richting het zuidwesten extra belangrijk.

2. Gebruik een statief

Een stabiele camera is essentieel wanneer je ’s nachts fotografeert. Houd je de iPhone in je hand, dan is de kans groot dat je foto’s bewogen worden. Zet je iPhone daarom op een statief. Heb je geen statief? Zoek dan een stevige ondergrond waarop je de iPhone stabiel kunt neerzetten.

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3. Probeer de nachtmodus

Heb je een iPhone 11 of nieuwer, dan kun je de nachtmodus gebruiken. Die maakt meerdere opnames met een langere belichting en combineert deze tot één foto. Denk er wel aan dat de maan zelf nog altijd behoorlijk helder kan zijn. Een maximale nachtmodus-belichting is daarom niet altijd de beste keuze: probeer verschillende instellingen uit en kijk welke foto de meeste details in de maan laat zien.

4. Tik op de maan

Open de Camera-app en richt je iPhone op de maan. Tik vervolgens op de maan op het scherm om daarop scherp te stellen. Houd het scherm daarna even ingedrukt om de AE/AF-vergrendeling te activeren. Zo voorkom je dat je iPhone tijdens het fotograferen opnieuw gaat scherpstellen of dat de belichting onverwacht aanpast. Deze techniek wordt ook aangeraden bij het fotograferen van een volledige bloedmaan.

5. Maak meerdere foto’s

Verwacht niet dat iedere foto meteen raak is. Zeker bij een gedeeltelijke maansverduistering zijn de omstandigheden vaak lastig: het is donker, de maan staat laag en je iPhone moet een relatief klein en mogelijk nog altijd behoorlijk helder onderwerp fotograferen. Maak daarom vooral veel foto’s achter elkaar. Zo vergroot je de kans dat er een paar scherpe exemplaren tussen zitten.

6. Fotografeer ook iets van de omgeving

Een close-up van de maan is natuurlijk mooi, maar juist bij een gedeeltelijke bloedmaan kan het interessant zijn om ook iets van de omgeving in beeld te brengen. Omdat de maan tijdens het maximum laag boven de horizon staat, kun je bijvoorbeeld silhouetten van bomen, gebouwen of een landschap combineren met de gedeeltelijk verduisterde maan. Zo krijg je niet alleen een foto van de gedeeltelijke bloedmaan, maar een compleet en bijzonder nachtelijk tafereel.

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