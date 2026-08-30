Slechte camerakwaliteit op je iPhone? Deze functie biedt de oplossing

De camera op je iPhone heeft een vervelend probleem, maar een handige functie biedt een snelle oplossing. Pas deze instelling aan!

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Camera van iPhone heeft problemen

Maak je regelmatig video’s met de camera van je iPhone? Het is je dan vast al eens opgevallen dat lampen en andere lichtbronnen niet altijd mooi overkomen op beeld. Lampen op beeld lijken te knipperen, terwijl dat in het echt helemaal niet het geval is. Dat kan storend zijn op de video die je wilt opnemen, want daar valt de flikkerende lamp op. Zo leidt de knipperende lamp af van de boodschap die je in de video wilt overbrengen.

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Knipperende lampen in camerabeelden zijn een bekend probleem bij iPhones en andere smartphones. Led- of tl-verlichting knippert vaak zo snel dat dit met het blote oog niet of nauwelijks zichtbaar is. De camera kan deze flikkeringen juist wél vastleggen. Dit gebeurt wanneer de beeldsnelheid of sluitertijd van de iPhone-camera niet overeenkomt met de frequentie waarmee de lamp knippert. Gelukkig kun je dit probleem meestal eenvoudig verhelpen door de camera-instellingen aan te passen.

Tekst gaat verder onder de video.

Zo los je dat op

Wil jij een video maken met de camera van je iPhone, maar heb je last van knipperende lampen? Je moet in dat geval de beeldfrequentie van de camera op je iPhone aanpassen. Bij iPhones staat deze frequentie standaard ingeschakeld op 60 fps. Dat betekent dat de camera van je iPhone zestig beelden per seconde opneemt, zodat de video soepel draait. Om knipperende lampen op beeld te voorkomen moet je de frequentie verlagen. Zo doe je dat:

Open de Camera-app op je iPhone; Kies onderin voor ‘Video’; Tik bovenin beeld op ‘FPS’; Selecteer naast ‘FPS > 24’.

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Heb je de beeldfrequentie van de camera op je iPhone verlaagd naar 24 fps? De verlichting knippert dan niet meer op de beelden van je iPhone. Let wel op, want het verlagen van de beeldfrequentie heeft ook een nadeel. Je iPhone maakt minder beelden per seconde, waardoor video’s schokkeriger kunnen overkomen. Voor vloeiende beelden is een hogere frequentie nodig, want dan legt je iPhone meer beelden per seconde vast.

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Het verlagen van de beeldfrequentie is een eenvoudiger manier om knipperende lampen in je video te voorkomen. Het is aan te raden om de frequentie alleen te verlagen als dat echt nodig is. In alle andere gevallen kun je beter een hogere beeldfrequentie gebruiken, zodat de video’s vloeiender overkomen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief en volg ons op TikTok!