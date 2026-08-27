iOS 27, iPadOS 27 én macOS 27 release: met deze tips ben je goed voorbereid

De grootste Apple-updates van het jaar komen eraan! Met deze tips ben je goed voorbereid op de release van iOS 27, iPadOS 27 én macOS 27.

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Er komen grote veranderingen naar je Apple-apparaten! Apple bereidt de release van de grootste updates van 2026 voor. Dit jaar staan iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 op de planning, alle updates worden begin september al verwacht. Met de nieuwe softwareversies past Apple het ontwerp van Liquid Glass aan, worden veel applicaties uitgebreid met nieuwe functies en komt Apple Intelligence naar meer onderdelen. Wil jij goed voorbereid zijn op de updates? Dan moet je deze tips kennen!

1. iOS 27 en iPadOS 27

Ben je benieuwd naar alle nieuwe functies in iOS 27 en iPadOS 27? In dat geval kan het iPad & iPhone boek 2027 niet ontbreken. In deze speciale uitgave lees je alles over de verbeteringen in iOS 27 en iPadOS 27. Zo ontdek je direct waar je alle nieuwe features vindt, welke instellingen je meteen moet uitschakelen en welke verbeteringen de moeite waard zijn. In 148 pagina’s haal je veel meer uit je iPhone en iPad. Tot en met 6 september krijg je de special voor slechts 13,99 euro, want je betaalt tijdelijk geen verzendkosten. Bekijk de speciale uitgave hier:

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2. macOS 27

Voor de Mac staat dit jaar macOS 27 op de planning. Belangrijke onderdelen als Finder, Spotlight en Apple Intelligence krijgen een hele grote update. Wil jij goed voorbereid zijn op alle verbeteringen in macOS 27? Met Mac voor iedereen 2027 ontdek je hoe je sneller, slimmer en creatiever werkt op je Mac. De compleet vernieuwde special is er niet alleen voor wie net begint, maar ook voor iedereen die zijn Mac al jaren gebruikt. De speciale editie bestaat uit 148 pagina’s en haal je in huis voor 13,99 euro. Wees er snel bij, want tot en met 6 september 2026 haal je de special zonder verzendkosten!

Zo krijg je extra voordeel

Ben je benieuwd naar iOS 27, iPadOS 27 én macOS 27? De combideal is dan interessant, want je krijgt het iPad & iPhone boek 2027 en Mac voor iedereen 2027 samen voor slechts 24,99 euro. Je haalt deze combinatie tot en met 6 september 2026 zonder verzendkosten in huis, zodat je extra voordelig uit bent. Met deze speciale edities ben jij helemaal voorbereid op de release van alle grote Apple-updates! Bekijk hier hoe je extra voordeel krijgt: