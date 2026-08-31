Klanten van Odido let op: deze gegevens worden veel gebruikt voor phishing

Ben je klant of oud-klant van Odido, dan is extra opletten verstandig – deze gegevens worden intussen op grote schaal gebruikt voor phishing.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Phishing met gegevens van Odido

De gevolgen van het grote Odido-datalek zijn nog altijd merkbaar. Zo hebben onderzoekers van beveiligingsbedrijf Hackify ontdekt dat buitgemaakte e-mailadressen de afgelopen maanden zijn gebruikt bij minstens dertig verschillende phishingcampagnes.

Voor het onderzoek werden twee mailboxen onderzocht. Tussen februari en juli kwamen daar in totaal 61 phishingmails binnen. Een groot deel daarvan bleek onderdeel van dezelfde campagne. Volgens Hackify zijn de phishingmails over het algemeen niet bijzonder geavanceerd. Oplichters lijken vooral grote hoeveelheden adressen tegelijk te benaderen.

E-mailadressen

Opvallend is dat criminelen in de onderzochte phishingmails meestal geen andere gelekte persoonsgegevens gebruikten. Het e-mailadres lijkt momenteel dus een van de belangrijkste gegevens uit het Odido-datalek dat wordt gebruikt voor phishing. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier waarop de gestolen database is opgebouwd.

Het kost namelijk veel tijd en technische kennis om verschillende persoonsgegevens automatisch aan elkaar te koppelen. Voor criminelen is het daarom eenvoudiger om grote lijsten met miljoenen mailadressen te gebruiken. Die lijsten kunnen vervolgens onderling worden verspreid of verkocht. Het is niet bekend hoe vaak de gegevens inmiddels van eigenaar zijn gewisseld.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Phishing

De berichten kwamen onder meer van bedrijven en instanties zoals ABN AMRO, de Kamer van Koophandel, PostNL, DHL en het Landelijk Energieloket. In de meeste gevallen proberen de oplichters je zover te krijgen dat je op een link klikt of geld overmaakt. Eén campagne was een stuk gevaarlijker: slachtoffers kregen een bericht dat er een nieuwe versie van de Odido-app klaarstond. De link leidde volgens Hackify naar malware voor smartphones.

Wees dus extra voorzichtig met onverwachte e-mails en klik niet zomaar op links. Controleer altijd eerst de afzender en website en deel nooit wachtwoorden of verificatiecodes. Odido zegt klanten regelmatig voor phishing te waarschuwen, maar kan niet bevestigen dat alle gevonden phishingmails rechtstreeks met het datalek verband houden.

Dit zijn de beste alternatieven voor Odido

Wil je overstappen naar een andere provider dan Odido? Dan zijn er gelukkig genoeg goede alternatieven. Zo kun je ook kiezen voor providers als KPN en Vodafone, die regelmatig aantrekkelijke acties en aanbiedingen hebben. Hieronder zetten we de beste opties voor je op een rij.

Op deze toestellen ontvang je korting in combinatie met Vodafone

Ben je op zoek naar de iPhone 17 en heb je al internet en tv van Ziggo? Dan kan het interessant zijn om je mobiele abonnement bij Vodafone af te sluiten. Door je mobiele abonnement te combineren met Ziggo Internet en TV, profiteer je als VodafoneZiggo-klant van extra voordeel. Je krijgt onder meer tot 10 euro korting op je abonnement en kunt je mobiele en vaste diensten eenvoudig bij één provider combineren. Zo profiteer je niet alleen van een nieuwe iPhone, maar bespaar je ook op je maandelijkse kosten.

Deze toestellen scoor je tijdelijk goedkoper bij KPN

Ga je liever voor KPN? Bij KPN kun je momenteel ook met korting een iPhone 17 of iPhone 17 Pro scoren. Combineer je je mobiele abonnement met KPN Internet, dan profiteer je daarnaast van Combivoordeel. Daarmee krijg je extra voordeel op je abonnement en kun je onder meer rekenen op korting en andere voordelen zoals gratis ESPN Compleet of Netflix. Zo loopt je voordeel verder op wanneer je meerdere KPN-diensten combineert.