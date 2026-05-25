Zó deel je je wifi-wachtwoord ongezien met een Android-gebruiker

Maurice Snijders
Maurice Snijders
25 mei 2026, 12:43
2 min leestijd
Zó deel je je wifi-wachtwoord ongezien met een Android-gebruiker

Je wifi-wachtwoord ongezien delen met een andere iPhone is heel eenvoudig, maar wat als je dat wilt doen met een Android? We laten het zien!

Lees verder na de advertentie.

Zo deel je je wifi-wachtwoord ongezien met een Android

Je kent misschien de functie wel om je wifi-wachtwoord te delen met andere iPhone-gebruikers. Wanneer een goede vriend of familielid met een iPhone verbinding wilt maken met je wifi, krijg je een melding en kun je dit goedkeuren. Dit gaat automatisch zonder dat je het wachtwoord door hoeft te geven.

Heb je echter vrienden met een Android-toestel, dan is het bij lange na niet zo gemakkelijk. De functie werkt immers alleen tussen iPhone-gebruikers. Waarschijnlijk geef je in zo’n geval je wifi-wachtwoord gewoon prijs. Of misschien typ je het zelf even in. Maar er is ook een andere manier.

Share Wi-Fi

Met behulp van een Opdracht is het alsnog best gemakkelijk om iemand met een Android toegang te geven tot je wifi-wachtwoord, zonder het wachtwoord daadwerkelijk op te moeten zoeken en te delen. Het is een kant-en-klare opdracht met de naam ‘Share Wi-Fi’. Met deze opdracht maak je een QR-code, die je vervolgens eenvoudig kunt laten scannen. Het werkt als volgt:

wifi

  1. Ga naar ShortcutsGallery.com;

  2. Zoek naar ‘Share Wi-Fi’;

  3. Tik op ‘Get Shortcut’;

  4. Tik op ‘Voeg opdracht toe’.

wifi-wachtwoord

De snelkoppeling staat nu in de app Opdrachten. Om een QR-code van je wifi-wachtwoord te maken, tik je op ‘Opdrachten’. Vervolgens tik je onderaan op ‘Mijn opdrachten’ en tik je op ‘Share Wi-Fi’. De QR-code verschijnt vervolgens direct op het scherm. Je hoeft nu alleen nog maar de QR-code te laten scannen om toegang te geven tot jouw wifi-netwerk. Je kunt er ook voor kiezen om de opdracht uit te voeren via Siri.

wifi-wachtwoord

Meer tips?

Vond je deze tip handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisinstellingen iPhone Apple

Bekijk ook

Deze verborgen WhatsApp-truc ken je nog niet (en die bespaart je veel tijd)

Deze verborgen WhatsApp-truc ken je nog niet (en die bespaart je veel tijd)

Gisteren 16:05

3 handige iPhone-tips die je nog niet kent en zeker moet proberen!

3 handige iPhone-tips die je nog niet kent en zeker moet proberen!

22 mei 2026

Liquid Glass in iOS 26 uitzetten: zo is je iPhone weer beter afleesbaar

Liquid Glass in iOS 26 uitzetten: zo is je iPhone weer beter afleesbaar

22 mei 2026

Lichtende nachtwolken fotograferen met je iPhone? Zo doe je dat!

Lichtende nachtwolken fotograferen met je iPhone? Zo doe je dat!

22 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren