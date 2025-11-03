Netflix en Apple TV Plus in november 2025: Stranger Things en Frankenstein

Er worden in november 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor november.

Nieuw op Netflix: november 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in november 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Stranger Things (seizoen 5, deel 1)

We hebben er jaren op moeten wachten, maar eindelijk kunnen we naar het vijfde en laatste seizoen van hitserie Stranger Things kijken. Dit seizoen speelt zich achttien maanden na de cliffhanger aan het eind van seizoen vier af. De afleveringen zijn in drie delen gesplitst. De rest kijk je met kerst en op oudejaarsdag.

De eerste afleveringen van het vijfde seizoen van Stranger Things kijk je vanaf 27 november op Netflix.

2. Frankenstein

Filmmaker Guillermo del Toro vertelt het bekende verhaal van wetenschapper Victor Frankenstein (Oscar Isaac) die via monsterlijke experimenten een wezen (Jacob Elordi) tot leven wekt die zijn eigen ondergang zal betekenen.

Frankenstein kijk je vanaf 7 november op Netflix.

3. The Beast in Me

Genoten van Homeland? Dan moet je opletten, want actrice Clair Danes en seriemaker Howward Gordon zijn terug met miniserie The Beast in Me. Deze keer speelt Danes een schrijver die haar zoontje heeft verloren en sindsdien haarzelf ook is kwijtgeraakt. Dan raakt ze geobsedeerd door haar nieuwe buurman en zijn geheimen.

The Beat in Me kijk je vanaf 13 november op Netflix.

4. Train Dreams

In deze dromerige film vol prachtige shots, volg je een man die werkt aan het spoor en daardoor veel van huis is. Daarbij vindt hij het lastig hoe de natuur wordt verwoest ter behoeve van vooruitgang.

Train Dream kijk je vanaf 21 november op Netflix.

5. Man on the Inside (seizoen 2)

In het eerste seizoen van de fijne komedieserie Man on the Inside, zagen we hoe Charles (Ted Danson) een verzorgingstehuis binnendrong om een misdaad op te lossen. In het tweede seizoen gaat hij undercover op een nieuwe plek met een stapel nieuwe personages.

Het tweede seizoen van Man on the Inside kijk je vanaf 20 november op Netflix.

Apple TV Plus november 2025

In november kijk je natuurlijk onder andere nog naar nieuwe afleveringen van Slow Horses en Down Cemetery Road. Daarnaast kun je volgende nieuwe series en films verwachten.

Pluribus

Daar is die dan: de nieuwe serie van de man achter Breaking Bad en Better Call Saul. In het mysterieuze Pluribus volg je Carol Sturka (Rhea Seehorn), die ongelukkig blijft in een wereld waarin iedereen euforisch is.

Pluribus kijk je vanaf 7 november op Apple TV Plus.

Palm Royale (seizoen 2)

Kristen Wiig, Laura Dern en Ricky Martin zijn terug voor het tweede seizoen van Palm Royale. Na de cliffhanger van het eerste seizoen, waarin de ware identiteit van Norma werd onthuld, zie je nu hoe het verder gaat.

Het tweede seizoen van Palm Royale kijk je vanaf 12 november op Apple TV Plus.

Come See Me in the Good Light

In deze documentaire volg je dichter en activist Andrea Gibson en diens partner, als Gibson gediagnosticeerd wordt met eierstokkanker. Gibson is afgelopen juli overleden.

Come See Me In the Good Light kijk je vanaf 14 november op Apple TV Plus.

The Family Plan 2

Het is weer tijd voor kerst en diefstal, in The Family Plan 2 met Mark Wahlberg. Deze keer gaat het gezin van Dan naar Europa, waar zijn verleden hem inhaalt. Dat betekent weer een doldwaas avontuur waarin iedereen meedoet.

The Family Plan 2 kijk je vanaf 21 november op Apple TV Plus.

Prehistoric Planet: Ice Age

Kijk mee naar het leven van dieren die lang, lang geleden op aarde leefden. Deze keer in een wereld vol sneeuw en ijs.

Prehistoric Planet: Ice Age kijk je vanaf 26 november op Apple TV Plus.

Disney Plus november 2025

All’s Fair – 4 november

– 4 november The Fantastic Four – First Steps – 5 november

– 5 november Fire and Water: Making the Avatar Films – 7 november

– 7 november A Very Jonas Christmas – 14 november

– 14 november The Hand That Rocks the Cradle – 19 november

– 19 november Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember – 23 november

Prime Video november 2025

Tyler Perry’s Finding Joy – 5 november

– 5 november Maxton Hall (seizoen 2) – 7 november

– 7 november Playdate – 12 november

– 12 november Beauty and the Geek – 14 november

– 14 november Malice – 14 november

– 14 november The Mighty Nein – 19 november

Videoland november 2025

B&B Vol Liefde België (seizoen 4) – 3 november

– 3 november Paradise Hotel (seizoen 2) – 6 november

– 6 november Love Island Australië (seizoen 7) – 11 november

– 11 november The Rookie (seizoen 7) – 14 november

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor november 2025.