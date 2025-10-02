Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor oktober 2025

Er worden in oktober 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor oktober.

Nieuw op Netflix: oktober 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in oktober 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Amsterdam Empire

Voor het eerst speelt actrice Famke Janssen in een Nederlandse serie. In Amsterdam Empire speelt ze een voormalige popster wiens echtgenoot het grootste wietimperium van Nederland bezit. Als hij vreemd gaat, barst de strijd tussen de twee los.

Amsterdam Empire kijk je vanaf 30 oktober op Netflix.

2. Monster: The Ed Gein Story

Na de verhalen van Jeffrey Dahmer en de Menendez-broers is seriemaker Ryan Murphy terug met weer een verhaal over een bekende seriemoordenaar. Deze keer stapt acteur Charlie Hunnam in de rol van Ed Gein, die in het landelijke Wisconsin van 1950 zijn slachtoffers vindt.

Monster: The Ed Gein Story kijk je vanaf 3 oktober op Netflix.

3. The Witcher (seizoen 4)

Dat wordt even wennen, want Geralt of Rivia heeft in dit vierde seizoen niet meer de sterke kaaklijn van Henry Cavill. Acteur Liam Hemsworth neemt namelijk de grijze pruik over. De verschillende hoofdpersonages volgen dit seizoen elk hun eigen paden en ontmoeten daarbij nieuwe helden die willen helpen.

Het vierde seizoen van The Witcher kijk je vanaf 30 oktober op Netflix.

4. Boots

De jonge Cameron sluit zich aan bij de Korps Mariniers om te ontsnappen van pesterijen. Daar moet hij zijn best doen om zijn homoseksualiteit te verbergen.

Boots kijk je vanaf 9 oktober op Netflix.

Nobody Wants This (seizoen 2)

In het eerste seizoen van Nobody Wants This zagen we hoe een rabbi (Adam Brody) en een vrouw met een sekspodcast (Kristen Bell) verliefd werden. Nu is tijd om te zien of die relatie stand kan houden.

Het tweede seizoen van Nobody Wants This kijk je vanaf 23 oktober op Netflix.

Apple TV Plus oktober 2025

Op Apple TV Plus kijk je de komende maand natuurlijk onder andere nog naar nieuwe afleveringen van Slow Horses, The Morning Show en de reisavonturen van Eugene Levy, maar je kunt ook de volgende nieuwe dingen verwachten.

The Sisters Grimm

Twee zusjes belanden in een wereld waarin sprookjes werkelijkheid blijken. Zodra de meiden ontdekken het nageslacht te zijn van de gebroeders Grimm, gaan ze op avontuur om het mysterie van hun overleden ouders op te lossen.

The Sisters Grimm kijk je vanaf 3 oktober op Apple TV Plus.

The Last Frontier

Een vliegtuig vol gevaarlijke criminelen stort neer in de wildernis van Alaska. Een U.S. marshall neemt het op zich om ze terug te vinden, want alleen op die manier blijft zijn kleine stadje veilig.

The Last Frontier kijk je vanaf 10 oktober op Apple TV Plus.

Loot (seizoen 3)

Maya Rudolph is terug als de superrijke Molly Wells, die haar best doen om haar rijkdom weg te geven aan mensen die het nodig hebben.

Het derde seizoen van Loot kijk je vanaf 15 oktober op Apple TV Plus.

Mr. Scorsese

Deze vijfdelige documentaire duikt in het leven en het werk van filmmaker Martin Scorsese, inclusief interviews met onder nadere Robert De Niro, Steven Spielberg en Mick Jagger.

Mr. Scorsese kijk je vanaf 17 oktober op Apple TV Plus.

Down Cemetery Road

Zodra in een rustige buurt een huis ontploft en een meisje verdwijnt, huurt de buurvrouw (Ruth Wilson) een privé-onderzoeker (Emma Thompson) in om achter de waarheid te komen.

Down Cemetery Road kijk je vanaf 29 oktober op Apple TV Plus.

Videoland oktober 2025

Gooische Vrouwen (seizoen 7) – 19 oktober

– 19 oktober Danny en de Asielzoekers – 22 oktober

Disney Plus oktober 2025

De Ballonvaarder – 3 oktober

– 3 oktober Futurama (seizoen 3) – 11 oktober

– 11 oktober High Potential (seizoen 2) – 21 oktober

– 21 oktober Star Wars: Visions (seizoen 3) – 29 oktober

Prime Video oktober 2025

Play Dirty – 1 oktober

– 1 oktober Maintenance Required – 8 oktober

– 8 oktober Harlan Coben’s Lazarus – 22 oktober

– 22 oktober Vleesdag – 25 oktober

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor oktober 2025.