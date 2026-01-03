Netflix en Apple TV in januari 2026: Shrinking, Hijack, Bridgerton

Er worden in januari 2026 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor januari.

Nieuw op Netflix: januari 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in januari 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. The Rip

Matt Damon en Ben Affleck spelen politieagenten in Miami die twintig miljoen dollar aan cash vinden. Na het vieren van deze vondst beginnen al snel problemen. Op wie kun je echt vertrouwen als het op zoveel geld aankomt?

The Rip kijk je vanaf 16 januari op Netflix.

2. Blind Sherlock

Deze nieuwe Nederlandstalige serie van Netflix draait om de blinde Roman Mertens, die uitzonderlijk goed kan horen. Daardoor wil de politie hem maar al te graag hebben om af te luisteren. Al snel komt Mertens er achter dat dit gevaarlijk is dan gedacht.

Blind Sherlock kijk je vanaf 23 januari op Netflix.

3. Bridgerton (seizoen 4, deel 1)

Het populaire kostuumdrama Bridgerton is terug. In elk seizoen heeft een ander kind uit de Bridgerton-familie de hoofdrol en deze keer is Benedict aan de beurt. Terwijl zijn broers inmiddels gelukkig getrouwd zijn, is Benedict daar nog niet aan toe. Totdat hij een mysterieuze vrouw ontmoet.

Het eerste deel van het vierde seizoen van Bridgerton kijk je vanaf 29 januari op Netflix.

4. Run Away

In deze nieuwste Harlan Coben-serie zoekt een vader naar zijn verdwenen dochter, maar dan wordt hij de criminele wereld ingezogen.

Run Away kijk je vanaf 1 januari op Netflix.

5. Agatha Christie’s Seven Dials

Agatha Christie blijft de meester van de wodunnit. In deze interpretatie van één van haar boeken, volg je een jonge detective die een moord tijdens een huisfeestje in 1925 moet oplossen. Met onder andere Helena Bonham Carter en Martin Freeman.

Agatha Christie’s Seven Dials kijk je vanaf 15 januari op Netflix.

Apple TV januari 2026

Pluribus is voorbij, maar gelukkig start de eerste maand van het nieuwe jaar goed met weer een stapel nieuwe series om te kijken.

Tehran (seizoen 3)

Niemand minder dan acteur Hugh Laurie sluit zich aan bij deze spannende spionnenserie. Dit seizoen moet hoofdpersonage Tamar zichzelf opnieuw uitvinden

Het derde seizoen van Tehran kijk je vanaf 9 januari op Apple TV.

Hijack (seizoen 2)

Na het avontuur op een vliegtuig, is het nu tijd voor een trein in Berlijn. Met meer dan tweehonderd passagiers zijn er een hoop verdachten. Kan iedereen levend de bestemming bereiken?

Het tweede seizoen van Hijack kijk je vanaf 14 januari op Apple TV.

Drops of God (seizoen 2)

In de jacht naar de beste wijn ter wereld, worden allerlei geheimen onthuld die generaties lang verstopt waren.

Het tweede seizoen van Drops of God kijk je vanaf 21 januari op Apple TV.

Shrinking (seizoen 3)

De fijne serie Shrinking is terug, over een psycholoog die opeens besluit de waarheid tegen zijn patiënten te zeggen.

Het derde seizoen van Shrinking kijk je vanaf 28 januari op Apple TV.

Disney Plus januari 2026

Tell Me Lies (seizoen 3) – 13 januari

– 13 januari The Beauty – 22 januari

– 22 januari Wonder Man – 28 januari

Videoland januari 2026

House of Villains – 1 januari

– 1 januari Winter Vol Liefde (2026) – 5 januari

Prime Video januari 2026

The Night Manager (seizoen 2) – 11 januari

– 11 januari Steal – 21 januari

21 januari LOL: Last One Laughing (seizoen 4) – 23 januari

– 23 januari The Wrecking Crew – 28 januari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor januari 2026.