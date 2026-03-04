iPhone 17e nu scherp geprijsd

Erwin Vogelaar
4 maart 2026
Netflix en Apple TV in maart 2026: One Piece, Peaky Blinders, For All Mankind

Er worden in maart 2026 weer stapels series en film toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor maart.

Nieuw op Netflix: maart 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in maart 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TVDisney Plus, Videoland en Prime Video.

1. One Piece (seizoen 2)

Nadat het eerste seizoen van deze anime-adaptatie goed werd ontvangen, ging Netflix razendsnel aan de slag met het vervolg. In deze serie volg je schattenjager Monkey D. Luffy die samen met zijn crew op jacht is naar een grote schat, met dit seizoen weer een stapel nieuwe personages. 

Het tweede seizoen van One Piece kijk je vanaf 10 maart op Netflix.

ONE PIECE: Season 2 | Official Trailer | Netflix

2. Peaky Blinders: The Immortal Man

Peaky Blinders is terug. Acteur Cillian Murphy zet nog één keer de iconische pet van zijn personage Tommy Shelby op. Deze keer niet meer als leider van de Peaky Blinders, maar een man wordt gedongen om weer uit de schaduw te stappen als blijkt dat zijn zoon het stokje overneemt.

Peaky Blinders: The Immortal Man kijk je vanaf 20 maart op Netflix. 

Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Trailer | Netflix

3. War Machine 

Tijdens de training voor het leger gaat het goed mis als een enorme robot dood en verderf veroorzaakt. In plaats van zich bewijzen, is het aan de soldaten om te overleven. Met onder andere Alan Ritchson, Dennis Quaid en Jai Courtney. 

War Machine kijk je vanaf 6 maart op Netflix. 

WAR MACHINE | Official Trailer | Netflix

4. The Dinosaurs

Nadat Jurassic World: Rebirth een beetje tegenviel, maakt Netflix het goed met een docuserie over het leven van de dinosauriërs. Van hun hoogtijdagen tot hun einde. 

The Dinosaurs kijk je vanaf 6 maart op Netflix. 

The Dinosaurs | Official Trailer | Netflix

5. Louis Theroux: Inside the Manosphere

Documaker Louis Theroux is terug, nu voor het eerst exclusief op Netflix. Deze keer duikt hij in de manosphere, met influencers die jonge mannen giftige vormen van masculiniteit aanleren.

Louis Theroux: Inside the Manosphere kijk je vanaf 11 maart op Netflix.

Louis Theroux: Inside The Manosphere | Official Teaser | Netflix

Apple TV maart 2026

Op Apple TV kijk je natuurlijk nog naar nieuwe afleveringen van Shrinking en de finale van het tweede seizoen van Hijack. Daarnaast kun je volgende nieuwe dingen verwachten.

The Hunt

Eind vorig jaar werd serie The Hunt door Apple in de vriezer gelegd, in verband met klachten over plagiaat. Nu wordt de serie alsnog op Apple TV geplaatst. In The Hunt volg je een groepje mannen dat regelmatig samen jaagt en plots achterna wordt gezeten door een andere groep. Na wat rake schoten heen en weer, denken de vrienden te ontsnappen. Toch begint de jacht dan pas echt.

The Hunt kijk je vanaf 4 maart op Apple TV.

The Hunt — Official Trailer | Apple TV

Imperfect Women

De vriendschap tussen drie vriendinnen (Elisabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara) wordt op de proef gesteld na een moord. Het onderzoek haalt allerlei geheimen naar boven.

Imperfect Women kijk je vanaf 18 maart op Apple TV.

Imperfect Women — Official Trailer | Apple TV

For All Mankind (seizoen 5)

Geliefde sciencefictionserie For All Mankind is terug voor zijn vijfde seizoen. Op Mars leven inmiddels duizenden mensen en er worden plannen gemaakt om verder de ruimte in te gaan.

Het vijfde seizoen van For All Mankind kijk je vanaf 27 maart op Apple TV.

For All Mankind — Season 5 Official Teaser | Apple TV

Prime Video maart 2026

  • Young Sherlock – 4 maart prime
  • Amsterdamned 2 – 9 maart
  • Invincible (seizoen 4) – 16 maart
  • Jury Duty Presents: Company Retreat – 20 maart
  • Pretty Lethal – 25 maart
  • Bait – 25 maart
Young Sherlock - Official Trailer | Prime Video

Videoland maart 2026

  • Máxima (seizoen 2) – 14 maart
  • De Bachelorette (seizoen 3) – 26 maart
  • Football Island – 29 maart
Maxima S2 | Trailer | Vanaf 14 maart

Disney Plus maart 2026

  • Daredevil: Born Again – 24 maart
Marvel Television’s Daredevil: Born Again Season 2 | Teaser Trailer

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor maart 2026. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

