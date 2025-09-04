Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor september 2025

Er worden in september 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor september.

Nieuw op Netflix: september 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in september 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Black Rabbit

Jude Law en Jason Bateman spelen broers in deze spannende miniserie. De een is een zakenman, terwijl de ander een enorme geldbedrag is verschuldigd aan criminelen. Als ze besluiten samen te werken, is het de vraag of ze er beide levend vanaf komen.

Black Rabbit kijk je vanaf 18 september op Netflix.

2. Wayward

Op een school voor lastige tieners, werken twee studenten samen met een beginnende politieagent om de donkere geheimen van hun stadje te ontrafelen.

Wayward kijk je vanaf 25 september op Netflix.

3. Wednesday (seizoen 2 deel 2)

Het tweede seizoen van hitserie Wednesday gaat in september verder. Actrice Gwendolyn Christie is deze keer terug in een verrassende rol. En horen we daar de stem van Lady Gaga in de trailer?

Het tweede deel van seizoen 2 van Wednesday kijk je vanaf 3 september op Netflix.

4. House of Guinness

We kennen allemaal de donkere Guinness-biertjes, maar wat is het verhaal achter het succes? Deze historische dramaserie gaat over de familie die de brouwerij heeft opgezet.

House of Guiness kijk je vanaf 25 september op Netflix.

5. Alice in Borderland (seizoen 3)

Nadat alle games zijn afgerond, belanden Arisu en Usagi in de echte wereld. Hun herinneringen aan de borderland zijn verwijderd, maar toch zien ze nog flitsen en hallucinaties over hun tijd daar. Dan krijgt Arisu de laatste kaart: de joker.

Het derde seizoen van Alice in Borderland kijk je vanaf 25 september op Netflix.

Apple TV Plus september 2025

Highest 2 Lowest

In deze vijfde samenwerking tussen regisseur Spike Lee en acteur Denzel Washington, speelt Washington een muziekmagnaat wiens zoon wordt ontvoerd.

Highest 2 Lowest kijk je vanaf 5 september op Apple TV Plus.

The Morning Show (seizoen 4)

Jennifer Aniston en Reese Witherspoon zijn terug voor alweer het vierde seizoen van The Morning Show. Na de samensmelting van twee zenders aan het eind van het vorige seizoen, is de nieuwe situatie voor iedereen even wennen.

Het vierde seizoen van The Morning Show kijk je vanaf 17 september op Apple TV Plus.

Slow Horses (seizoen 5)

Hoewel het al bevestigd is dat de fantastische serie Slow Horses een zesde en zelfs zevende seizoen krijgt, is dit vijfde seizoen het einde voor showrunner Will Smith. Hierna kan de serie dus heel anders aanvoelen. Geniet er dus nog maar even van.

Het vijfde seizoen van Slow Horses kijk je vanaf 24 september op Apple TV Plus.

The Savant

Actrice Jessica Chastain speelt in deze serie een onderzoeker die online haatgroepen infiltreert om mensen te stoppen voordat ze iets ergs doen.

The Savant kijk je vanaf 26 september op Apple TV Plus.

All of You

Acteur Brett Goldstein blijft verbonden aan Apple TV Plus. Na Ted Lasso en Shrinking, is All of You een romantisch filmdrama over twee mensen tussen wie het nooit echt is geworden maar wel had kunnen zijn.

All of You kijk je vanaf 26 september op Apple TV Plus.

Disney Plus september 2025

Lilo & Stitch – 3 september

– 3 september Only Murders in the Building (seizoen 5) – 9 september

– 9 september High Potential (seizoen 2) – 16 september

– 16 september Swiped – 19 september

Videoland september 2025

Proppers in Albu (seizoen 2) – 4 september

– 4 september B&B Vol Liefde: De Reünie – 10 september (21:15)

– 10 september (21:15) Special Forces VIPS: Wie Durft Wint – 14 september

Prime Video september 2025

The Runarounds – 1 september

– 1 september The Girlfriend – 10 september

– 10 september Gen V (seizoen 2) – 17 september

– 17 september Hotel Costiera – 24 september

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor september 2025.