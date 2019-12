Mail verwijderen op je iPhone, iPad of iPod touch is hartstikke makkelijk. In plaats van individueel ieder bericht te wissen, kun je ook in één keer tientallen, honderden of zelfs duizenden berichten in de prullenbak stoppen. Dit is hoe dat werkt.

Mail verwijderen op iPhone en iPad

Waarschijnlijk ontvang je dagelijks mailtjes die je liever kwijt dan rijk bent. Een overzichtelijke inbox bewaren is dan ook best een karwei. Naast je zoveel mogelijk uitschrijven voor onnodige e-mails raden wij aan om zo nu en dan de bezem door je inbox te halen, en mail te verwijderen.

Meerdere e-mails verwijderen doe je zo:

Pak je iPhone, iPod touch of iPad erbij en open de Mail-app; Ga naar postbus ‘Inkomend’ en tik op ‘Wijzig’ in de rechterbovenhoek; Selecteer alle berichten die je wil verwijderen, of tik op ‘Selecteer alle’ linksboven; Tik op ‘Archiveer’ om de e-mails in je administratie op te nemen; Of kies ‘Verplaats’ en selecteer vervolgens de prullenmand om de berichten weg te gooien.





Tik in de Mail-app op ‘Postbussen’, linksboven in het scherm; Ga naar ‘Prullenmand’ en selecteer wederom ‘Wijzig’, rechtsboven; Selecteer handmatig enkele berichten, of tik op ‘Selecteer alle’ om alle e-mails in de prullenmand te kiezen; Druk op ‘Verwijder’ rechtsonder in het scherm om de berichten definitief weg te gooien.

Maar, we zijn er nog niet. Je hebt de berichten nu naar de prullenmand verplaatst. Dit kun je het best zien als een onderdeel van je mailbox, net als bijvoorbeeld ‘Verzonden’. Om de berichten daadwerkelijk van je iPad, iPod touch of iPhone te verwijderen moeten we deze prullenbak nog ‘legen’:

Vanaf nu zwerven de berichten niet meer op je Apple-apparaat rond. Zorg er daarom voor dat je zeker van je zaak bent, want de verwijderde mails kunnen niet meer teruggehaald worden! Tip: Ben je nog op zoek naar een andere e-mail-app? Wij raden Spark aan.

