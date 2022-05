iPhone-tips: deze 3 opdrachten voegen functies toe die je iPhone niet heeft

Soms kom je erachter dat je iPhone een bepaalde functie toch niet heeft. In deze iPhone-tips laten we zien hoe je ontbrekende functies toch kunt toevoegen met behulp van de app Opdrachten. Wij hebben de beste al voor je bij elkaar gezocht!

iPhone-tips: 3 slimme opdrachten

Zou het niet handig zijn als je kon checken hoeveel minuten het opladen van je iPhone of iPad nog duurt? Je krijgt tijdens het opladen natuurlijk wel de acculading in procenten te zien, maar dan weet je nog niet hoe lang je nog moet wachten.

Toch kan het wel, met behulp van de app Opdrachten. In de iPhone-tips van deze week laten we zien hoe je dat doet. Ook gaan we nog meer ontbrekende functies toevoegen aan je iPhone en iPad!

Opdrachten-app

Om de functies die we in deze iPhone-tips beschrijven toe te voegen, heb je de app Opdrachten nodig. Die staat standaard geïnstalleerd op je iPhone en iPad. In de app maak je opdrachten waarmee je snel één of meer handelingen achter elkaar kunt uitvoeren. Heb je de app per ongelijk weggegooid? Geen probleem! Hij is opnieuw te downloaden in de App Store.

Opdrachten Apple 8,2 (330 reviews) Gratis via App Store via App Store

Op internet is een enorme verzameling van dit soort opdrachten (shortcuts in het Engels) te downloaden op onder andere de website ShortcutsGallery. Wij hebben drie handige opdrachten al voor je bij elkaar gezocht.

1. Resterende oplaadtijd laten zien op iPhone en iPad

Wanneer je de iPhone of iPad gaat opladen, zie je natuurlijk hoeveel procent de accu is opgeladen. Jammer genoeg staat er dus niet hoeveel minuten het nog duurt voordat je smartphone of tablet is opgeladen.

Er is echter een opdracht waarmee je wél ziet hoeveel minuten het opladen nog duurt. Dit doe je met de opdracht ‘Charge Time’. Surf naar ShortcutsGallery – Charge Time en tik op ‘Get Shortcut’. Bewaar de opdracht door op ‘Voeg de opdracht toe’ te tikken.

Om de resterende oplaadtijd in minuten op je iPhone te bekijken, open je de app Opdrachten. Tik daarna op ‘Mijn opdrachten’ en ‘Charge Time’. De resterende tijd verschijnt bovenin het scherm.

Let op: de opdracht Charge Time uit deze iPhone-tips geeft je een indicatie. We hebben het getest met een iPad Pro 2018 en een iPhone 12 Pro Max. Bij beide apparaten was het toestel wat eerder volledig opgeladen dan de resterende tijd aangaf. Toch is het handig om een idee te hebben hoe lang het opladen nog ongeveer duurt.

Overigens kun je met Siri de opdracht starten, door ‘Hey Siri, Charge Time’ te roepen. De spraakassistent zal dan in (gebrekkig) Engels je vertellen hoe lang het opladen nog duurt.

2. Wifi delen met Android-gebruikers, zonder wachtwoord te delen

Wanneer een van je vrienden met een iPhone je wifi wilt gebruiken, gaat dat heel makkelijk. Je krijgt dan een melding dat ze verbinding willen maken en je hoeft het alleen nog goed te keuren. Je hoeft dan niet eerst je wachtwoord door te geven.

Lees meer: Supersnel je wifi-wachtwoord delen met een iPhone

Heb je vrienden met een Android-toestel, dan wordt het wat lastiger. De functie werkt immers alleen tussen iPhone-gebruikers. Je moet dan toch het wachtwoord geven of zelf even intypen.

Gelukkig is er een makkelijkere manier. Met een opdracht geef je ze toegang, zonder het wachtwoord op te hoeven zoeken en te delen. Met deze opdracht maak je er namelijk een QR-code van, die ze zelf kunnen scannen.

Surf naar ShortcutsGallery – Share Wi-Fi;

Tik onderaan op ‘Get Shortcut’;

Tik aansluitend op ‘Voeg opdracht toe’ om de opdracht op je iPhone te bewaren.

De snelkoppeling staat nu in de app Opdrachten. Om een QR-code van je wifi te maken, tik je op ‘Opdrachten’. Vervolgens tik je onderaan op ‘Mijn opdrachten’ en tik je op ‘Share Wi-Fi’. De QR-code verschijnt vervolgens op je scherm en je vrienden hoeven hem alleen nog te scannen.

3. TikTok-video’s downloaden naar je iPhone (of iPad)

Ben je ook een enorme fan van TikTok-video’s? En vind je het jammer dat ze soms weggehaald worden? Download ze dan en bewaar ze op je smartphone. Hoe dat moet laten we met de laatste opdracht in deze iPhone-tips zien.

Surf op je iPhone naar de website om Mav Export te downloaden. Tik op ‘Haal opdracht op’ en ‘Configureer opdracht’. Je kunt hier eventueel bij ‘Album’ aanpassen waar de Opdracht straks de TikTik-video’s neerzet. Tik aansluitend op ‘Voeg opdracht toe’.

TikTik-video downloaden met Mav Export op iPhone Open de TikTok-video die je wilt downloaden in de TikTok-app; Tik op het delen-icoontje (het pijltje) en ‘Link kopieren’. Open de app ‘Opdrachten’ en tik op ‘Mijn opdrachten’; Tik op de opdracht ‘Mav Export’ (die je net hebt gedownload van de Mav Export-website); Kies voor ‘Sta altijd toe’ als je de keuze krijgt; De TikTok-video wordt gedownload en in de ‘Foto’s’-app geplaatst.

